花東防38度高溫 吳德榮：西半部午後大雷雨

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天發布宜花東高溫資訊，花東可能出現攝氏38度以上高溫。氣象專家吳德榮說，今明兩天西半部午後留意大雷雨及劇烈天氣；20日起逐日升溫，22、23日北部、東部將出現極端高溫。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑。

吳德榮提醒，今明兩天南方水氣增多，大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣發生，花東及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，19日台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，20至23日在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升，台灣附近水氣減少，午後雨很少，僅侷限於局部山區；22、23日北部、東半部將出現極端高溫，要特別注意防曬、防中暑。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式23日至25日模擬顯示，在台灣東南方有熱帶擾動醞釀、活動，往巴士海峽靠近。不過這已經是期末模擬，不確定性大，且各國模式模擬差異仍不小，需持續觀察。（編輯：張雅淨）1110817