平均載客人數僅個位數 國光客運停駛2路線

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國光客運1737頭城-鶯歌石、1740宜蘭-雙溪因利用率不高，將從9月1日起停駛（圖取自國光客運網頁kingbus.com.tw）

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（中央社記者余曉涵台北17日電）國光客運今天證實，由於1737頭城-鶯歌石、1740宜蘭-雙溪因載客數常年都是個位數，利用率不高，因此從9月1日起停駛，民眾可改搭其他替代路線。

國光客運今天證實，1737頭城-鶯歌石、1740宜蘭-雙溪的2路線營運許可在民國109年6月30日到期，應主管機關要求，國光客運繼續代駛2年2個月。

國光客運表示，長期以來，2路線每班次平均載客人數一直保持個位數，利用率不高，決定從9月1日起停駛。

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國光客運說，2條停駛路線都有替代路線，請沿線民眾體諒民營客運公司經營不易，配合搭乘替代路線。

宜蘭-頭城旅客可改搭1766、1767、紅1；礁溪-石城可改搭131、綠19；礁溪-馬崗可改搭綠19；鶯歌石-福隆可改搭F836；鶯歌石-貢寮可改搭F831、F836；馬崗-福隆可改搭856；福隆-雙溪可改搭F823；宜蘭到礁溪間-頭城到馬崗間可改搭1766、1767、紅1，在礁溪轉運站轉乘131、綠19；宜蘭到頭城間-福隆、貢寮或雙溪可改搭1766、1767、紅1，在宜蘭到頭城間各火車站轉乘台鐵。（編輯：張芷瑄）1110817