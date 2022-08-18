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19日起水氣漸減 留意高溫炎熱

2022/8/18 17:24（8/18 17:44 更新）
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中央氣象局表示，19、20日水氣逐漸減少，以多雲到晴的天氣為主。圖為民眾於天母運動公園參加戶外活動。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，19、20日水氣逐漸減少，以多雲到晴的天氣為主。圖為民眾於天母運動公園參加戶外活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北18日電）中央氣象局今天表示，19日、20日水氣逐漸減少，以多雲到晴的天氣為主，但午後西半部仍要留意短暫陣雨，21日起則為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，19日、20日水氣逐漸減少，還是多雲到晴的天氣型態，不過清晨西半部有局部短暫雨，午後西半部地區、東半部山區也會有短暫雨，但降雨範圍逐漸縮小以山區為主。

黃恩鴻指出，21日後到23日，都是多雲到晴高溫炎熱的天氣型態，尤其北部及東半部，22日到23日受到太平洋高壓影響，感受上會特別熱，局部地區有機會達到攝氏37度以上高溫。

雨勢方面，黃恩鴻表示，降雨範圍縮小到只有中南部有零星降雨，24日及25日的天氣則要看熱帶系統的發展，但研判大環境有東風，東半部有短暫陣雨，其他地方則是多雲到晴。

黃恩鴻指出，21日後菲律賓東側有機會有熱帶系統發展，但會不會發展為颱風，或路徑上會不會靠近台灣，還有待觀察。（編輯：管中維）1110818

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