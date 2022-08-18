中興大學實習團訪印度 探索茶資源

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（中央社記者林行健新德里18日專電）國立中興大學一支實習考察團目前正在印度東北部省分進行一個月的參訪，聚焦開拓台灣與印度之間的農業合作，特別是在茶資源以及農產品加工等領域。

中興大學農藝系副教授陳建德於9日帶領學生6人，首先抵達加爾各答市（Kolkata），之後前進到與緬甸及孟加拉接壤的米左拉姆省（Mizoram），展開實習與考察。

米左拉姆省省會艾左市（Aizawl），距印度首都德里約有2360公里。

陳建德今天接受中央社記者電話訪問時表示，台灣對茶葉的需求量大，但自身產量不足，約有2/3仰賴進口，這次來印度的主要目的之一，就是要探索茶資源。

他指出，米左拉姆省的茶樹都是以有機方式種植，相當難得。

陳建德說，中興大學學生最近嘗試使用當地茶菁、配以台灣的技術來製茶，發現某些品種的效果不錯，因此下一步有可能邀請台灣廠商前來設廠生產，供應台灣或是外銷。

此外，由於米左拉姆省有許多山坡地，中興大學學生也與當地大學進行土壤保存的共同研究。

上週，米左拉姆省省長左蘭坦加（Zoramthanga）會見了中興大學實習團，學生們特別以茶席方式介紹台灣高山茶，並呈上前幾天以當地茶菁製造出來的台灣包種茶，左蘭坦加極為讚賞。

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陳建德轉述，左蘭坦加盼透過與台灣的合作，活絡當地茶產業，也歡迎台灣廠商設廠，從事花卉、蘆薈、鳳梨、百香果等產品加工，享受米左拉姆省低碳能源與行銷印度的減稅優惠。

中興大學師生一行預定在印度實習一個月左右，這段期間還將走訪梅加拉雅省（Meghalaya）、阿薩姆省（Assam），並將在德里與駐印度代表處合作舉辦一場茶席，介紹台灣的茶文化。（編輯：林憬屏）1110818