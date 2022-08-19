各地21日起晴朗酷熱 吳德榮：恐挑戰今年最高溫

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（中央社記者余曉涵台北19日電）氣象專家吳德榮表示，21日起受到熱帶大陸氣團影響，午後雨逐日減少，各地晴朗酷熱，氣溫逐日攀升，22日到23日北部、東半部將出現極端高溫，有挑戰今年最高溫紀錄的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫約在攝氏38度，須注意防曬、防中暑，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

中央氣象局也發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，請特別注意。

宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。高雄市、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21日至23日在華中創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其又乾又熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區。

吳德榮表示，各地將晴朗酷熱，氣溫逐日升，22日到23日北部及東半部將出現極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；要特別注意防曬、防中暑。24、25日受到熱帶低壓或颱風或其外圍影響，台灣附近水氣增多，但各地受影響的程度，模式仍在調整。

颱風方面，吳德榮表示，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，21日台灣東南方有「熱帶低壓或颱風」活動的機率，大致往西北移動，24日接近巴士海峽，但不確定性範圍很大。

吳德榮說，目前各國模式模擬結果存有不小差異，故是否成颱？何時成颱？是否會進入台灣的警戒範圍？皆為持續觀察的重點。（編輯：陳政偉）1110819