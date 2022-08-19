國外牙醫學生名額擬加開 本地生憂稀釋實習量能

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（中央社記者陳至中、張茗喧台北19日電）台灣牙醫學生聯合會今天在台北召開記者會，反對立法院5月審查「醫師法」時通過的7項附帶決議，擔心加開國外牙醫學生實習名額，會稀釋臨床實習量能。

立法院院會5月30日三讀通過修正「醫師法」部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試。不過通過的7項附帶決議，為國外學歷學生安排臨床實習，以及「落日條款」保障今年底前仍可免學歷甄試等，引發牙醫界不滿。

台灣牙醫學生聯合會今天在台北召開記者會，學權部長蕭任廷表示，部分金錢充裕家庭，子女無法考取國內牙醫系，選擇到波蘭、西班牙等地就讀，藉此規避通過率約為6%的學歷甄試，附帶決議將嚴重破壞原先立意良善的修法。

蕭任廷表示，國外牙醫學生每年歸國約600名，國內管道每年則約400名。民國99年開始，政府給予國外學歷畢業生實習名額限制，但因有太多懷著投機心態的人，造成實習塞車，現在反過來要改變遊戲規則，強開實習名額，恐是為滿足特定人士的私利。

台灣牙醫學生聯合會發言人趙御婷表示，只要支付特定機構一筆費用，不論高中成績如何、英文能力是否合格，就能到國外牙醫系就讀，早已是業界公開的秘密。她並說，有些國家的牙醫系沒有嚴格最低標準，曾發生案例，畢業生稱已在海外完整實習，卻連一次臨床根管治療都沒練習過。

牙醫師黃煥元今天出席記者會表示，部分國家牙醫系的入學門檻，跟台灣有極大落差，附帶決議極不尊重國內高教體制。他也提到，每年將近一半持國外學歷的牙醫實習生，都分發到台北市立聯合醫院系統，比例可議。

台灣大學牙醫系助理教授王東美表示，國內8所牙醫院校日前已發表聲明，反對上述附帶決議。她認為如果有額外的實習量能，也應優先提供本國入學管道學生。

對此，衛福部次長石崇良向中央社解釋，考量各國無論在醫學教育體制或教育品質上都有所差異，衛福部近年才提出相關修法並通過立法院審議，但因應隨之而來的改變，必須同步訂定落日條款，修法草案中以今年12月31日前入學為落日時間點，時間既已定就不會再調整。

針對短期行醫證爭議，石崇良說，短期行醫證並不是常態，而是在災難等特殊情境下，才可能開放9大地區有一定年資的醫師來台短期協助，並不是為了還沒考到執照者開方便之門。

至於實習名額，石崇良表示，衛福部會考慮整體醫療市場人力平衡問題，持續強化控管實習名額。（編輯：陳政偉）1110819