埔里首座電動車超充站啟用 玩中橫減少里程焦慮

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南投縣埔里鎮第一座最高功率120kW電動車充電站22日啟用，車主可休息、飲食，也助南投推動低碳觀光。（源點科技公司提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月22日

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）埔里鎮第1座最高功率120kW電動車充電站今天啟用，減少電動車主衝上合歡山，甚至走中橫去花蓮時的「里程焦慮」，充電時車主可休息、飲食，也助推動低碳觀光。

埔里鎮是通往清境農場、合歡山，甚至花蓮縣太魯閣必經路線，但沿途山路讓電動車主須計算目的地里程與電量，因此埔里鎮知名景點18度C巧克力工房與電動車充電服務品牌EVOASIS源點科技合作，共同在埔里設置第1座最高功率120kW電動車充電站，25分鐘就能充電250公里里程。

雙方今天辦理充電站剪綵儀式，業者表示，最初會思考建置充電站，是因為收到不少顧客意見回饋表示若能增設充電服務，來巧克力工房旅遊就更方便，可以一邊逛街、吃東西，同時電動汽車充電，因此開始尋找合作廠商。

源點科技公司透過新聞稿表示，全台環島充電網擁有12座快充站、165個以上慢充點，近期再有6站，以南投埔里18度C巧克力工房率先，其餘5站位於宜蘭、花蓮、台東、嘉義，為車主補足東部旅遊線充電缺口。

業者表示，南投一直是電動車主旅遊重鎮，但充電站多集中日月潭地區，埔里鎮不僅是通往清境、合歡山武嶺交通要道，也是熱門景區，歡迎車主充電順便用餐、選購巧克力、生土司等伴手禮。（編輯：陳清芳）1110822