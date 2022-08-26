布局疫後旅遊商機 星宇航空擴大徵才

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（中央社記者余曉涵台北26日電）布局疫後旅遊商機，星宇航空今天宣布擴大徵才計畫，共開出約60項職缺，包含客艙組員、機務等，其中這次也擴增招募飛機系統工程師。

星宇航空今天發布新聞稿表示，因應機隊成長、航線擴張及為疫後航空旅遊業復甦預作準備，積極擴大徵才，共計開出約60項職缺，包含客艙組員、機務、簽派、法務、財務、資訊及行政內勤等，凡對航空產業懷有熱忱者，都可至104人力銀行星宇航空專頁了解詳細職缺內容。

星宇航空執行長翟健華表示，在疫情衝擊期間，許多觀光旅遊相關產業執行人力調整措施，但星宇航空在人才的招募上從未停下腳步，並持續投入各項基礎建設、拓展航線布局，盼能延攬更多優秀專才加入星宇航空的團隊，共同攜手為後疫情時代的旅客，提供更加精緻優質的飛航體驗。

星宇航空說，2022年為星宇航空機隊擴張最快速的一年，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、4架A330neo，及2架A350-900新機，這次開出的職缺中，特別擴增招募數名飛機系統工程師，包括航機系統、客艙、結構及儀電工程師。

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星宇航空指出，飛機系統工程師如同航機的醫生，須具備豐富的專業知識及熱忱，歡迎理工相關科系或具航機維修經驗者投遞履歷，錄取後將接受為期2到4個月的訓練課程，包含民航法規、基礎機型以及專業系統等。

星宇航空目前開出職缺領域包含客艙組員、機務、資訊、財務、法務、營運、客服、簽派、維修工程師以及網頁設計師等，未來也將配合企業發展營運需求，不斷更新職缺資訊。（編輯：陳政偉）1110826