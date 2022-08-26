逾半肺癌患者確診已末期 醫籲45歲以上勇於篩檢

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）肺癌蟬聯10大癌症死因之首多年，醫師提醒，超過一半患者確診時已是末期，建議45歲以上民眾都接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，及早發現治療，把握最佳救命時機。

肺癌是無聲殺手，台大癌醫中心醫院副院長陳晉興將行醫30年經驗集結成冊，今天舉行「肺癌的治療與預防」新書發表會，前副總統陳建仁以病友身分現身說法，盼提醒國人定期篩檢、遠離肺癌。

陳建仁表示，他在2015年定期健康檢查時發現左下肺葉的結節有變化，決定進行微創手術，在台大住院2、3天就出院，至今平安健康，可見癌症是可以早期發現、事先治療的。

陳建仁說，陳晉興是他的救命恩人，肺癌是新國病，衛福部自今年7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，他希望藉著這本書的問世，提醒有肺癌風險的民眾，都能接受篩檢。

另一名到場分享經驗的病友陳斐紅，是陳晉興國中同學。她笑說，兩人相識多年，沒想到有一天全家人都變成陳晉興的病人；在她罹癌後，家人陸續接受篩檢，手足4人和8旬老父親都確診，揪出肺癌是家族遺傳，所幸及早發現治療，目前病情都控制得當。

陳晉興致詞指出，肺癌連續18年是10大癌症死因之首，去年更奪走超過1萬人性命，肺癌不會傳染，卻會遺傳，尤其台灣女性具某些基因，特別容易導致細胞突變，除發病年紀比男性低，因此死亡的機率也比其他癌症高。

陳晉興會後接受媒體聯訪表示，一年因肺癌死亡人數已破萬，除了戒菸與空污防制，台灣很多人是家族遺傳，且有6到7成國人不抽菸也沒有家族史卻罹患肺癌，初次就醫診斷已是第4期，建議45歲以上民眾都接受低劑量電腦斷層。

陳晉興說，以前肺癌存活率很低，但近20年來肺癌治療有很大進步，包括微創手術、標靶、免疫治療等，大幅提高肺癌治癒率，要相信醫療團隊。

LDCT是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。衛福部自7月1日起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次LDCT補助。（編輯：管中維）1110826