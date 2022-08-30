台大啟動沉浸式投影展演空間 虛實整合用途多

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台灣大學30日正式啟用沉浸式投影展演空間「未來展演場」，使用3D投影虛擬影像結合實體表演，除了能支援創作展演，也結合實驗研究與創新教學等需求，激發各種可能性。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）台灣大學今天正式啟用沉浸式投影展演空間「未來展演場」，使用3D投影虛擬影像結合實體表演，解決空間有限的問題，並為戲劇、舞蹈帶來更震撼的視覺效果。

台灣大學今天發出新聞稿，在「教育部前瞻顯示科技跨域應用校園示範場域計畫」下，電機資訊學院、生物資源暨農學院、文學院跨院合作，於外語教學中心實驗劇場中建置「未來展演場」，打造沉浸式投影的展演場域。

台大教務長丁詩同表示，未來展演場今年4月便有相關課程投入，例如戲劇系「3D及進階軟體課程」、「沉浸式科技劇場專題實作」等。未來除了能支援創作展演，也結合實驗研究與創新教學等需求，讓台大學子可以孵育創意，激發各種可能性。

生農學院推廣金柑產業，推出「噶瑪蘭沉浸之旅-悠遊太平山．淺嚐金柑」，藉由MR（混合實境）技術、360度攝影與多感揉合的體驗，讓來賓在沉浸式投影中，搭配香氛、蟲鳴鳥啼，並品嚐農民的金柑產品，達到視覺、嗅覺、聽覺和味覺等多重饗宴。

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台大電機系助理教授鄭宇翔拍攝「柑橘全像片」，可看見栩栩如生的柑橘立體影像，同時也製作「佩珀爾幻象展示架」，用來投影金柑寶寶的3D動畫影像，在現場來賓享用金柑之前，將3D金柑寶寶投影於桌面，結合金柑產品的介紹成為投影光雕秀。

台大指出，展演空間將對外界開放，例如由戲劇系學生創作的「動物狂歡節」，以聖桑（Camille Saint-Saëns）音樂為素材，進行生動活潑的立體影像展演，將成為「定目劇」，在中小學校外教學參訪時播放。（編輯：陳政偉）1110830