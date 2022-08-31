新增染疫個案破3.5萬例？指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）Omicron BA.5株將為台灣疫情帶來下一波高峰，指揮中心預估，今天單日確診數可能突破3萬例，甚至可能達3.5萬例，指揮中心於下午2時記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增3萬1178例本土個案，比上週同期多5083例，增加19.5%，增幅符合預期。昨天較年輕死亡病例為一名30多歲女性，重症住院才發現罹癌，因敗血性休克過世。

中央流行疫情指揮中心預估本週單日確診數突破3萬例可能性高，甚至今天確診數恐達到3.4萬至3.5萬例，未來可能以一週增加6000例的速度攀升，下週可能突破4萬例，但疫情通常不會一直往上飆，下週疫情也有可能略降，還須觀察。

國內Omicron亞變種BA.5疫情升溫，指揮中心重新盤點醫療量能，昨天宣布調整醫院專責病床開設比例，雙北應變醫院加開25%至30%，其餘提升為15%至20%，金門與連江則依需求開設。指揮中心宣布調整專責病房規定後，首日最新國內醫療量能數據受關注。

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莫德納次世代疫苗審查進度受關注，29日廠商已補件完成，本週將舉行緊急使用授權（EUA）審查會議，只要EUA順利通過，就會儘快進行後續採購動作，衛福部食藥署預估審查可能延至9月初，最新進度是今天記者會關注焦點之一。

指揮中心統計，今年1月至8月29日，本土輕症、無症狀個案累計517萬6292例、占99.54%，中症累計1萬3271例、占0.26%，重症累計1萬491例、占0.20%，其中死亡累計9039人。（編輯：張雅淨）1110831