更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

全國兒童聯想創作畫比賽 1日起初賽徵件

2022/9/1 14:25（9/1 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第30屆「全國兒童聯想創作畫」比賽1日起展開初賽徵件，台中市文化局說明，國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月1日
第30屆「全國兒童聯想創作畫」比賽1日起展開初賽徵件，台中市文化局說明，國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）第30屆「全國兒童聯想創作畫」比賽今起展開初賽徵件，台中市文化局表示，國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽，得獎者最高可獲新台幣5000元獎金。

台中市政府文化局長陳佳君在初賽徵件宣傳活動中表示，這次特別邀請歷年參與聯想畫比賽的優勝者到場同賀，為第30屆徵件比賽揭開序幕，也歡迎大小朋友一起回憶和描繪穿梭30年時光的點點滴滴。

陳佳君指出，全國兒童聯想創作畫比賽活動辦理30年來，培育出各領域表現優異的人才，創意、聯想的因子在他們身上潛移默化，發展成各種不同樣貌。

陳佳君舉例說，包括知名藝術家黃路玉苓跟姊姊黃路梓茵，也就是知名藝人LULU，都是聯想畫獲獎者；蟬聯3年第1名的3冠王卓毓晴，現任國小實習教師；第4屆入選的張薰元為台中市東陽國小訓育組長，將藝術熱情投注於培育學童參加比賽；而第20屆第1名的簡秀倩，目前就讀於國立台灣藝術大學書畫藝術學系，同樣持續在藝術界深耕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳佳君表示，還有中華職棒味全龍明星球員劉基鴻，為2007年一年級第1名得主，現今於棒球界表現亮眼；曾獲3次第1名的卓思如，目前投入同樣需要立體感與美感的牙醫行列等，都在自己的專業領域發光發熱。

文化局指出，「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」初賽徵件自9月1日起至10月12日止，只要國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽，得獎者可獲得最高5000元獎金。（編輯：陳仁華）1110901

陳佳君
台中市地標湖心亭修復工程 預計112年8月完工 中市當代藝術家邀請展登場 呈現多元創作能量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族