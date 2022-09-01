全國兒童聯想創作畫比賽 1日起初賽徵件

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第30屆「全國兒童聯想創作畫」比賽1日起展開初賽徵件，台中市文化局說明，國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）第30屆「全國兒童聯想創作畫」比賽今起展開初賽徵件，台中市文化局表示，國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽，得獎者最高可獲新台幣5000元獎金。

台中市政府文化局長陳佳君在初賽徵件宣傳活動中表示，這次特別邀請歷年參與聯想畫比賽的優勝者到場同賀，為第30屆徵件比賽揭開序幕，也歡迎大小朋友一起回憶和描繪穿梭30年時光的點點滴滴。

陳佳君指出，全國兒童聯想創作畫比賽活動辦理30年來，培育出各領域表現優異的人才，創意、聯想的因子在他們身上潛移默化，發展成各種不同樣貌。

陳佳君舉例說，包括知名藝術家黃路玉苓跟姊姊黃路梓茵，也就是知名藝人LULU，都是聯想畫獲獎者；蟬聯3年第1名的3冠王卓毓晴，現任國小實習教師；第4屆入選的張薰元為台中市東陽國小訓育組長，將藝術熱情投注於培育學童參加比賽；而第20屆第1名的簡秀倩，目前就讀於國立台灣藝術大學書畫藝術學系，同樣持續在藝術界深耕。

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陳佳君表示，還有中華職棒味全龍明星球員劉基鴻，為2007年一年級第1名得主，現今於棒球界表現亮眼；曾獲3次第1名的卓思如，目前投入同樣需要立體感與美感的牙醫行列等，都在自己的專業領域發光發熱。

文化局指出，「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」初賽徵件自9月1日起至10月12日止，只要國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日進行複賽，得獎者可獲得最高5000元獎金。（編輯：陳仁華）1110901