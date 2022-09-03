中秋連假台鐵加開東部4班次 9/5起開放訂票
2022/9/3 12:50（9/3 13:52 更新）
圖為2020年9月台北車站台鐵月台中秋連假返鄉旅客拉著行李準備趕車。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北3日電）中秋連假即將到來，因應疏運需求，台鐵今天宣布，連假期間於東線再加開EMU 3000型自強號4列次，9月5日起開放網路、電話語音及超商訂票。
中秋節連續假期9月9日至11日登場，交通部台灣鐵路管理局發布新聞稿表示，為因應中秋連續假期花東地區旅運需求，自9月8日起至9月11日期間，於東線再加開EMU 3000型自強號4列次。
加開班次分別為9月8日5248次樹林往台東，晚上7時停靠台北站、訖站時間晚上11時32分；9月8日5213次花蓮往樹林，下午2時15分發車、4時37分停靠台北站。
9月11日5224次樹林往花蓮，晚上6時8分停靠台北站、訖站時間晚上8時35分；5241次台東往樹林，上午11時16分發車、下午3時51分停靠台北站。
台鐵指出，此次再加開班次訂於9月5日起同步開放網路、電話語音及超商訂票，詳細列車班次及時刻請參閱台鐵局官網。（編輯：張芷瑄）1110903
中秋連假即將到來，台鐵3日宣布，連假期間於東線再加開EMU 3000型自強號4列次，9月5日起開放網路、電話語音及超商訂票。（台鐵提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年9月3日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。