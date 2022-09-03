颱風軒嵐諾靠近 農委會籲農友加強防範措施
2022/9/3 13:00
（中央社記者張雄風台北3日電）農委會今天表示，因颱風軒嵐諾靠近，呼籲農民做好防範措施，也對大規模崩塌潛勢區進行預警性疏散；外籍漁船部分，新北市17處漁港完成65名外籍漁工上岸避風，宜蘭也陸續完成。
行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，經盤點颱風目前尚未對各地區農漁業造成嚴重災害，呼籲農民做好整備防患作業；另東南部地區可能有焚風發生，該地區恰為香蕉、番荔枝採收與鳳梨釋迦結果期，提醒農民要加強噴霧灌溉、降溫及提升空氣濕度等措施，以免災損。
農委會表示，新竹縣尖石秀巒地區及桃園市復興光華地區屬大規模崩塌潛勢區，水土保持局有進行預警性疏散撤離工作，相關作業避免於晚間辦理，確保人員平安。
外籍漁工安置部分，農委會說明，目前新北市17處漁港已完成65名外籍漁工上岸避風，宜蘭縣11處漁港部分也會陸續完成，漁業署均會密切與地方政府聯繫督辦。
農委會強調，目前完成各項災防整備工作，將持續依據既有機制辦理各項應變措施，並穩定各項農畜水產品的供應與價格，確保農民生計及民眾消費無虞。（編輯：張芷瑄）1110903
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
颱風軒嵐諾逼近 台電加派3000名搶修人力待命