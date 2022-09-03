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颱風軒嵐諾恐帶來焚風 專家提供農友防災措施

2022/9/3 12:44
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）中央氣象局預報颱風軒嵐諾可能為台東帶來焚風，農委會台東區農業改良場提供農民，有關水稻、釋迦防災方法。

台東區農業改良場今天發布新聞表示，今天至明天白天是颱風距離台灣最近的時候，台東地區受颱風外圍環流影響，恐有焚風發生。水稻及番荔枝（大目釋迦及鳳梨釋迦）是台東種植面積最大經濟作物，提供防災措施。

水稻方面，建議農友進行深水灌溉，減輕高溫低濕環境造成植株損害。監測轄區水稻疫情目前有稻熱病、紋枯病及白背飛蝨，颱風過後進行防治。

番荔枝如遇焚風侵襲時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，降低蒸散作用強度，減少因高溫低濕造成植物落花、落果及果實脫水等傷害。

目前大目釋迦正值大果期及採收期，或冬期果開花期、授粉期。如遇焚風，待天氣晴朗時可加強灌溉及人工授粉。颱風過後應加強炭疽病防治，並做好清園管理工作，尤其罹病果實切勿隨意丟棄在果園，可用黑色塑膠袋集中，藉由曝曬高溫殺死病原菌，或移出果園，減少感染源。

而鳳梨釋迦正值夏季修剪完的開花授粉期或幼果期，產期調節（燈照）鳳梨釋迦果園在焚風發生後，如開花的新梢受損嚴重，應立即進行二次修剪，促進再次開花。颱風過後應注意銹病防治。

台東區農業改良場表示，農友在田間管理或病蟲害防治用藥技術上如有疑問，可逕洽台東場各研究室，研究人員將為農友服務。電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、1650（雜糧）、1730（植保）。（編輯：郭諭儒）1110903

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