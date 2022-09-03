颱風軒嵐諾逼近 台電加派3000名搶修人力待命
2022/9/3 12:45
（中央社記者曾智怡台北3日電）颱風軒嵐諾逼近，台電已成立颱風緊急應變小組全力戒備，並完成防災設備及備料盤點，且加派近3000名搶修人力待命，如遇災情引發停電，將隨時視風雨情況出動搶修，並視颱風情勢，派員進駐容易受災地區。
台電今天發布新聞稿表示，面對颱風即將來襲，台電已盤點人力及設備資源，包含承攬商在內，可動員搶修人力近3000人，搶修車輛包括大型工程車及吊臂車等近1000輛、和各類搶修機具約1500台，搶修人力將視災情隨時調整。
台電指出，每年颱風季來臨前，均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點、設施的檢查、以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。
台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。
台電也呼籲民眾加強防颱，例如固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電。
若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；並將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用（編輯：郭無患）1110903
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