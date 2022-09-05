蔡培慧促成 中興大學進駐南投首批師生開學

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國立中興大學實質進駐南投縣，設在中興新村的循環經濟研究學院5日舉辦新生座談會，主要課程將在此開課。中央社記者蕭博陽南投攝 111年9月5日

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）設在中興新村的國立中興大學循環經濟研究學院今天辦新生座談會，主要課程將在此開課，校方13日也將舉行揭牌典禮，初步達成前行政院中服執行長蔡培慧力促興大進駐南投目標。

國立中興大學今天起實質進駐南投縣，首批循環經濟研究學院師生今天在中興新村校區的學院會議室辦理全院新生座談會，由副院長劉建宏等師資向碩、博士新生介紹學院宗旨、沿革、學程、導師、畢業條件等，主要課程都在中興新村校區，也有院級行政人員進駐。

循環經濟研究學院先使用原衛生福利部中部辦公室部分場域，明年持續移交擴大，學院研究室、教室今天持續整修，就連會議室也是昨晚才完工，劉建宏向新生說，課程著重研究各項產業循環經濟模式，符合國家重點政策，校方會為學生用心規劃學業、未來就業方向。

一名24歲黃姓研究生接受中央社記者訪問表示，本身在中興新村某公務機關服務，當初得知循環經濟研究學院設在中興新村才會報考，且課程也與工作吻合；一名22歲劉姓學生說，入住學校位於中興新村的學生宿舍，環境清幽且距離學院不遠，在此求學感覺不錯。

根據中興大學網站簡介，民國111年3月22日經教育部核定成立「永續農業與綠色科技研究學院」，為突顯以多領域循環經濟為主軸發展方向，申請獲核准更名為「循環經濟研究學院」，培育循環經濟、農業生技、智慧科技、半導體科技與產業行銷的多重能力高階人才，每年招收碩士生72人、博士生18人，有6大學位學程。

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中興大學進駐南投縣，是民進黨南投縣長參選人蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內極力促成，循環經濟研究學院今天辦新生座談會，預計13日舉行學院揭牌典禮，蔡培慧說，學校招生涉及師生比、穩定教學品質及內容，將一步步到位，並隨著師生生活機能需求如食衣住行、健身運動等，逐漸形成學校商圈。

蔡培慧表示，另有綜合大樓、交通運轉中心持續興建，未來還有數據與人工智慧學院、金屬研發中心、育成中心等學院或中心陸續進駐，及植物園、昆蟲博物館、體育活動區等設施明年陸續建置，未來形成大學城不僅造福師生，也希望與居民親近、共享共榮。（編輯：陳仁華）1110905