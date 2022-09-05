台電黃金盛典藝術祭中秋登場 一窺金瓜石百年神社

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台電2017年啟動神社修復計畫，以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復神社古蹟，修復作業歷經5年完成。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年9月5日

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（中央社記者曾智怡台北5日電）歷經台電5年修復的金瓜石神社古蹟，將於9日正式亮相，台電搭配推出一連3天黃金盛典藝術祭，除可觀賞神社古蹟結合AR科技、還原百年風貌，現場還有國際知名的驫舞劇場、布拉瑞揚舞團演出，是中秋連假好去處。

台電今天發布新聞稿表示，台電在2017年啟動神社修復計畫，以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復神社古蹟，期間陸續發掘第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，並依歷史文獻沿參拜道路種植上百棵櫻花樹，修復作業歷經5年完成。

為讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，此次將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。

台電搭配百年神社重生，將於中秋連假（9日至11日）推出「黃金盛典藝術祭」，首日神社啟用儀式將由曾獲「紐約時報」專題報導的驫舞劇場表演「與百年相遇的美好」，舞者以舞步帶領漫步神社參道及登頂神社遺址，11日則在太子賓館演出。

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台電進一步說，9、10日晚間在瓜山國小由甫獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒率領布拉瑞揚舞團，首度於戶外演出大作「路吶」，表演現場也和當地里民合作擺攤，與在地共好，更有現場調製金瓜石風味酒品。

台電指出，3天藝術祭皆有金瓜石神社文資導覽，介紹修復過程及透過AR體驗重現百年古蹟；另有草編工作坊、驫舞劇場、布拉瑞揚舞團舞蹈工作坊等，引領民眾透過不同感官走讀金瓜石礦山的黃金歲月。（編輯：林興盟）1110905