林試所投入17年 台中港科技產業園區點荒成綠

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）林試所今天表示，民國93年起接受經濟部加工出口區管理處中港分處委託，在占地100公頃的台中港科技產業園區推動綠化17年，其中11.71公頃公共綠帶種樹16萬餘株，綠覆蓋65%。

農委會林試所今天召開「花團錦簇公園化的工業區—台中港科技產業園區」記者會，發布推動綠化成果。

農委會林業試驗所所長曾彥學說明，林試所於5月20日成立「全國種樹諮詢中心」，進行種樹的推薦、植栽諮詢、維護管理諮詢等三大業務，目前為交通部、經濟部、教育部等提供協助。

林試所中埔研究中心主任鄧書麟指出，台中港科技產業園區約計100公頃，因為濱海，包含有土壤條件惡劣、強風、乾旱、鹽霧、下雨集中在夏季、冬季有東北季風等因素而不易綠化，所以委由中埔研究中心協助推動。

他舉例，克服方法包含設置防風林帶或防風設施對抗強風，選擇具肉質性、表面厚革質或帶有絨毛的耐鹽性樹種因應鹽霧，以及運用深根系、厚角質層的耐旱性樹種應對乾旱，土壤貧瘠方面，則添加土壤有機肥或局部客土因應。

栽種方式也做調整，包含將原本單一樹種栽植改成多數種複層林方式；還有將單株分散栽植改為讓植物可以彼此依靠的群植。

透過以上逐步推動，鄧書麟說，不僅有遊憩區、環保公園，建五路、經二路、大通路等都克服環境逆境順利綠化。

根據林試所的統計，11.71公頃的公共綠帶已種樹16萬餘株，植栽多達89種，綠覆蓋從原本的10%成長至65%。（編輯：陳政偉）1110906