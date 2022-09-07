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微弱東北風北台早晚稍涼 水氣多午後留意局部大雨

2022/9/7 07:52（9/7 08:11 更新）
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央氣象局表示，7日各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會最為明顯。圖為台北市民眾午後在中山堂前廣場曬太陽。（中央社檔案照片）
央氣象局表示，7日各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會最為明顯。圖為台北市民眾午後在中山堂前廣場曬太陽。（中央社檔案照片）
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（中央社台北7日電）中央氣象局表示，今天台灣附近水氣仍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會最為明顯，南部地區及中部、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，午後留意天氣變化。

微弱東北風影響，北台灣早晚稍涼，低溫攝氏23、24度，其他地方約25、26度，白天各地高溫在30至33度。

東北風稍微增強，台中以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風；基隆北海岸及東半部沿海（含綠島、蘭嶼）有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外臭氧移入影響台灣，空氣品質為普通等級。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部、雲嘉南零星地區可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110907

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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