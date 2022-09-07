苗改場費時3年蜂蜜固化技術出爐 製程減半僅3天

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農委會苗栗區農業改良場7日在台北舉行「蜂蜜固化滋味超妙 開創食蜜新風潮」記者會，發布費時3年研發的蜂蜜固化技術，製程僅需3天，且無添加、口感細緻、新鮮度指標也沒改變。圖為記者會現場展示固化蜂蜜與其他類型蜂蜜。中央社記者楊淑閔攝 111年9月7日

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會苗栗區農改場今天發布費時3年研發而成的蜂蜜固化技術，製程僅須3天，比現行7天縮短許多，且無添加、口感細緻、新鮮度指標沒改變，運用更多元，開放農民洽談技轉。

苗栗區農業改良場今天召開「蜂蜜固化滋味超妙開創食蜜新風潮」記者會，做出以上發布。

苗栗區農改場場長呂秀英指出，國人最愛的是龍眼蜂蜜，殊不知還有荔枝、烏桕、鴨腳木及百花等蜂蜜，惟因其易結晶特性，讓消費者接受度降低，因而推廣不易，為了提升結晶蜂蜜的市場競爭力，苗栗區農改場因而鼓勵同仁研發固化技術。

苗改場蠶蜂課助理研究員陳本翰說，前後花費3年研究完成，相對於目前市面傳統製程須添加可食性晶種與蜂蜜均勻混合，以攝氏14度低溫7天等待晶體形成乳霜狀結晶蜂蜜，食用方式多用於抹醬或是沖泡飲用，他研發完成的技術也是低溫製程，但是無添加，3天即可完成。

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雖然不便透露製程，苗改場蠶蜂課課長吳姿嫺說，因為更為固化，用途更廣，雖然成品也要冷藏，但是因為在室溫下質地柔軟有延展性，可作為各式糕點的餡料，且香氣更濃縮，應用在甜點上可增香效益。

呂秀英並說，蜂蜜的澱粉酶、羥甲基糠醛（HMF）代表活性，以苗改場的新技術固化後含量無明顯變化，也是一大特色；此技術已於8月公告非專屬技術授權，有興趣的農民、農會、農業合作社或食品業者可洽詢。（編輯：陳政偉）1110907