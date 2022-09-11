早安世界》今收假國道9路段易塞車 中颱梅花逼近台灣
今收假國道9路段易塞車 中颱梅花逼近台灣
11日為中秋連假最後一天，交通部高速公路局研判9處國道路段容易塞車，主要集中在北向，除國道5號上午就會壅塞外，其他路段易塞車時間都在午後，預計所有路段的塞車都會在傍晚6時至晚間8時紓解。此外，中央氣象局指出，颱風梅花10日下午2時增強為中度颱風。氣象局將於11日上午8時30分發布海上颱風警報。（看完整報導）
台鐵號誌故障找到原因拚11日修復 3天影響逾7萬旅客
台鐵彰化花壇與員林間號誌從8日上午開始無法正常運作，2天內兩度修復後又出現異常，是台鐵歷來號誌故障修最久的一次，影響逾7萬人。交通部次長胡湘麟10日到場視察時表示，目前已掌握干擾源，正努力排除障礙，希望在11日開始營運前解決不正常狀況。台鐵針對此次事件向旅客致歉，並提醒凡列車誤點45分鐘以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限1日。（看完整報導）
查爾斯三世正式即位英國國王 美日元首料將參加女王喪禮
英國女王伊麗莎白二世8日辭世，其長子查爾斯三世10日正式繼位。查爾斯三世表示，伊麗莎白二世在位期間的付出和奉獻，成就非凡，他深知這份偉大的使命現在交付到自己身上，並認知到自己的重責大任。隨著查爾斯登基，他的第二任妻子卡蜜拉成為王后。美國總統拜登9日表示將參加女王喪禮，日本政府也正協商安排日皇德仁出席。（看完整報導）
烏克蘭東部前線俄軍敗逃 哈爾科夫州大片失土光復
一名俄羅斯指派的地方首長9日表示，烏克蘭軍隊正大舉收復先前被俄羅斯占領的東部領土，這一突破可能成為俄烏戰爭的轉捩點。烏克蘭總統澤倫斯基説，基輔的軍隊目前已在哈爾科夫州奪回超過30個聚落，並持續在東部的頓巴斯和南部地區反攻。自俄羅斯3月放棄進攻基輔以來，烏軍這種快速的進展幾乎是前所未聞。（看完整報導）
面對中俄侵害人權劣跡莫可奈何 聯合國機構信譽遭質疑
面對中國和俄羅斯嚴重侵害人權的指控，以解決人權問題為設立宗旨的聯合國人權理事會不確定該如何應對，似乎陷入癱瘓狀態。聯合國人權理事會將從12日起在日內瓦舉行為期1個月的會議，過去經常採取行動進行調查，並遏止各國的虐行。但當涉及的國家是全球強國以及聯合國安全理事會常任理事國時，任務就變得更加棘手且令人擔憂。（看完整報導）
Fed 9月料再升息3碼 央行考量2因素未必跟進
美國聯準會9月中旬再升息3碼幾成定局，可能對台幣匯率再度構成壓力，但央行總裁楊金龍表示，基於台美金融體制運作模式不同，貨幣政策傳遞機制及目標也不同，央行貨幣政策架構不宜參考採取聯準會的模式。換言之，即使美國聯準會激進升息，台灣央行也不見得需要等幅跟進。（看完整報導）
傳iPhone14供應商納入中企長江存儲 美議員警告蘋果勿玩火
媒體報導，蘋果公司（Apple）計劃在iPhone 14系列新機中使用中資企業長江存儲的晶片，美國兩黨批評人士認為長江存儲隸屬於中國政府，並獲得中國政府的補助，恐對美國國家安全造成風險，更有美國議員警告蘋果勿玩火。這次有關長江存儲的爭議，凸顯蘋果與中國的關係友好。中國多年來一直為蘋果製造大部分的裝置，且據信中國對蘋果的產品設計影響力也日益增加。（看完整報導）
中共20大前疫情多點爆發 專家指中國遭逢武漢上海後最嚴峻形勢
中共20大下月即將登場之際，疫情仍多點爆發。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友9日表示，這是自武漢、上海疫情後，中國碰到最嚴峻、複雜的形勢。吳尊友將中國疫情形勢嚴峻歸因於兩方面，其一為西太平洋成為全球第五輪疫情中心，給中國「外防輸入」造成巨大壓力；第二為Omicron病毒變異株的出現，使隱匿傳播更為常見，防控增加了難度。（看完整報導）
中國官媒稱北京享有台灣主權 批國民黨九二共識立場動搖
今年是海基會與海協會香港會談30週年，中國統戰媒體「人民政協報」10日刊登文章指出，台灣長期以來把「九二共識」理解為「一中各表」，也就是認為兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣方面解釋為中華民國。但這篇文章宣稱，中華人民共和國政府完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。文章並引述南京大學台灣研究所所長劉相平的話批評國民黨努力不夠，在台灣多次選舉中敗北，卻怪罪、扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」。劉相平批評，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法加劇兩岸關係緊張，降低兩岸人民對兩岸關係和平發展與和平統一的期望值。（看完整報導）
專訪／羅力在台灣打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章
富邦悍將洋投羅力日前引退，他來台打拚10年全心融入本地文化，不僅將「哩賀」（台語的「你好」）當成打招呼用語，也會向隊友説「水喔」（台語「很棒」）彼此鼓勵，在場外他也跟著大家一起嘗試自助洗車、排隊吃拉麵等。他並且用親筆寫下的中文姓名刻成印章。羅力自評旅台經歷讓他成為一個更好的人，這些年他看到台灣棒球水準明顯提升，他鼓勵喜歡棒球的小球員保持熱情、享受每一天，努力做到最好，就可以走得很遠。（看完整報導）
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