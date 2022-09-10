俄羅斯前線崩潰 烏克蘭收復哈爾科夫失土[影]

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一名俄羅斯指派的地方首長9日表示，烏克蘭軍隊正以「迅雷不及掩耳」的速度，大舉收復先前被俄羅斯占領的東部領土。圖為消防員在哈爾科夫一棟被俄羅斯攻擊的民宅救災。（路透社）

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（中央社基輔9日綜合外電報導）一名俄羅斯指派的地方首長今天表示，烏克蘭軍隊正以「迅雷不及掩耳」的速度，大舉收復先前被俄羅斯占領的東部領土，這一突破可能成為這場戰爭中的轉折點。

路透社報導，在沉默1天後，俄羅斯坦承，位於烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）東南方的前線部隊，有一部分已崩潰。

俄羅斯指派的哈爾科夫州州長甘切夫（Vitaly Ganchev）告訴國家電視台：「正竭盡所能地拖延敵軍進攻，但有數個聚落已重新回到烏克蘭軍隊的控制之下。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後表示，基輔的軍隊目前已在哈爾科夫州奪回超過30個聚落，並持續在東部的頓巴斯和南部地區反攻。

烏克蘭武裝部隊總參謀部今天稍早指出，被打退的俄羅斯軍隊正試圖撤走在哈爾科夫附近的傷員和受損的軍事裝備。

俄羅斯軍隊自今年2月24日入侵烏克蘭以來，已控制大約1/5的烏克蘭領土。

俄羅斯國防部發布一段軍車在公路上疾馳的影片，強調增援部隊正趕來保衛該地區。

烏克蘭官方發布的影片則顯示，烏軍士兵正在先前被俄羅斯占領的村鎮路牌前搖著旗幟。

自從俄羅斯3月放棄進攻基輔以來，烏軍這種快速的進展幾乎是前所未聞，將戰爭主要的型態轉變成前線惡戰。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110910