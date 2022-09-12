秋天來去看稻浪 全台5大稻田深度之旅

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（中央社記者余曉涵台北12日電）每年秋天金黃絕美的稻浪景色都受到旅客喜愛，旅遊業者日前公布「全台5大稻浪目的地」，從台東伯朗大道的黃金稻浪到花蓮客城鐵橋的稻海山脈奇景，體驗稻田深度之旅。

秋天田野裡，沉甸甸稻穗在微風中翩翩起舞，形成豐收季節裡獨有的金黃浪花，旅遊業者Booking.com發布新聞稿公布「全台5大稻浪目的地」，要帶旅客一同走進台灣純樸的田園美景，體驗最在地稻田深度之旅。

Booking.com表示，台南後壁的無米樂社區過去曾因為紀錄片而聲名大噪，美麗景緻深深烙印在觀眾腦海中，尤其台南後壁每年舉辦以農村旅遊為主題的活動，邀請遊客一同體驗金黃稻海與彩繪稻田。

Booking.com指出，台東伯朗大道因拍攝咖啡廣告而聞名，每到收割季節，金色稻穗於伯朗大道旁隨風搖曳，旅人可以騎腳踏車穿過一望無際稻田。

Booking.com表示，全台最大濱海梯田坐落於花蓮新社，旅客可以遙望廣闊太平洋，同時將稻穗與天空連成一線的美景盡收眼底，旅客漫步於稻田中的木棧步道，更可以在一旁的裝置藝術上，留下到此一遊的深刻紀念。

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花蓮除了新社外，Booking.com指出，玉里客城鐵橋也是攝影師必訪之地，每到秋收季節，不僅有稻穗結實纍纍的豐收景象，更捕捉紅色拱形鐵橋劃分稻海山脈的奇景；當火車駛過客城鐵橋，則是許多攝影愛好者爭相捕捉的難得畫面。

Booking.com表示，位於台中的外埔忘憂谷擁有一望無際稻田，景色純淨療癒，成為當地知名景點，除了金黃田園景致外，1到2月前往更有浪漫的波斯菊花海，造訪的旅人一年4季都能欣賞到不同美景。（編輯：陳仁華）1110912