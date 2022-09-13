肺結核處方藥匹井梭安錠嵌毛髮 再回收11萬粒

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）肺結核處方藥匹井梭安錠日前才因出現嵌入毛髮的不良情形啟動回收，食藥署今天公布，由於連續生產的下一批無法排除相同風險，將於10月7日前再回收、約11萬粒。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新藥品回收警訊，培力藥品工業股份有限公司生產的「"培力"匹井梭安錠500毫克PYRAZINAMIDE TABLETS 500MG “P.L.”」，批號022003為已經執行回收批號的連續生產批，為確保民眾用藥安全，啟動預防性回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，匹井梭安錠500毫克是處方用藥，主成分為PYRAZINAMIDE，主要用於肺結核及其他的結核症，年度健保申報量約90萬顆。

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洪國登指出，日前匹井梭安錠因出現嵌入毛髮的不良情形，執行回收批號022002、約10萬粒，這次回收的雖然是不同批號，但為使用相同機具、同一組人馬的連續生產批，中間並沒有經過大清消。

洪國登說，這批生產約20萬粒、已售出11萬粒，目前沒有發現不良情形，但廠商評估無法排除相同風險情況下，決定啟動回收，食藥署要求10月7日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。（編輯：張芷瑄）1110913