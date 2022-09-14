退而不休引領指導國樂團 鍾郁惠獲教育奉獻獎

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高雄市林園區王公國小教師鍾郁惠（右）退而不休，持續在校園擔任志工，指導學生從學習中找到自信，榮獲教育部教育奉獻獎肯定，高雄市長陳其邁（左）14日頒發獎牌。（高雄市教育局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月14日

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄林園區王公國小老師鍾郁惠退休6年仍不離崗位，回到校園擔任志工，並指導國樂團學生從學習找到自信，今年她榮獲教育部教育奉獻獎，也是高雄唯一獲獎教育工作者。

為鼓勵校長、教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部特別設置「教育奉獻獎」，111年第17屆教育奉獻獎獲獎名單，包括鍾郁惠等20名退休校長、教師獲此殊榮。她也是高雄唯一獲獎的教育工作者。

高雄市政府教育局新聞稿指出，鍾郁惠20年前因緣際會將二胡帶入校園，經過自己不斷學習，打開王公國小國樂社團的成立，透過不少相關老師與志工相繼投入，多次帶領學生參與國樂比賽屢獲佳績，民國108、109年皆獲得高雄市優等殊榮，鼓舞許許多多王公學生學音樂自信與動力。

自105年退休至今，鍾郁惠至今仍退而不休，每週四指導國樂課後社團練習：懷抱著對國樂的熱愛和對教育的熱忱，她持續在王公國小擔任志工，5年多來為國樂團付出心力，不曾間斷。學校每年迎新活動、運動會、期末音樂嘉年華，都能看到她忙碌穿梭的身影。

鍾郁惠說，自己並非學音樂，卻能因為喜歡音樂與堅持，與國樂社老師不放棄讓學生學習音樂的機會，帶領王公國小學生學習、體會音樂之美；並藉由參加各式表演與比賽，磨練耐力，激發學生潛能與成長。同時用教育熱情引領學生，鼓勵孩子們勇於站上舞台築夢，比賽或表演前一次又一次練習指導，陪伴孩子們度過緊張壓力的起伏情緒。

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她說，不少學生剛開始會排斥學習，總認為學音樂需要基礎，並非一蹴可幾，因此絕大多數學生是從完全不認識音符、不認識節拍開始教起。她拋開教條式學習，讓學生先從喜歡音樂開始，先彈先按先摸索，從當初的懵懂到最後能流利順暢演奏樂曲，一切其實都值得了。

鍾郁惠也提到，不少國樂社團學生畢業後仍延續學習，甚至走上音樂班之路，令她備感欣慰。有學生初剛開始接觸國樂時非常沒自信。但在不斷鼓勵下，勇敢面對每一場舞台挑戰，經歷多次失敗仍鍥而不捨，最後考上高雄市青少年國樂團，勇敢追夢精神令人感動。（編輯：謝雅竹）1110914