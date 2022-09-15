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台日聯名造型靚味便當 油飯象徵友好台鐵16日開賣

2022/9/15 10:20（9/15 10:31 更新）
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台鐵慶祝與日商近鐵投資控股公司締結5週年，特別製作聯名靚味造型便當，以油飯象徵友好，外盒使用近鐵列車造型，將於16日至25日在高雄車站限量開賣。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月15日
台鐵慶祝與日商近鐵投資控股公司締結5週年，特別製作聯名靚味造型便當，以油飯象徵友好，外盒使用近鐵列車造型，將於16日至25日在高雄車站限量開賣。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月15日
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台鐵慶祝與日商近鐵投資控股公司締結友好協定5週年，特別製作聯名造型靚味便當，以油飯象徵友好，外盒使用近鐵列車陶瓷造型，將於明天至25日在高雄車站限量開賣。

台鐵今天發布新聞稿表示，台鐵與日本近鐵簽訂友好協定至今屆滿5週年，舉辦締結5週年友好活動，首波由高雄鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「靚味便當」，外盒使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，滿載象徵台日友好的菜色，靚（近）味（友誼）雋永，旅行靚在咫尺。

台鐵指出，「靚味便當」是高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯，以「台灣節慶時」辦桌必吃的油飯料理為發想，以黏住喜氣、黏住友誼、喜上加喜的台式油飯，象徵台日油好（即友好）。

「靚味便當」選用一等白米飯替代不易消化的糯米，再加上屏東在地食材－穀類的紅寶石「紅藜」，添加於米飯中，補足多種營養成分，再結合高雄甲仙芋頭及油飯必備的食材乾魷魚、乾香菇絲，與特色油蔥蝦米飯拌煮，迸出獨特香氣，伴隨芋頭淡淡清香，讓人垂涎欲滴。

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「靚味便當」主菜使用台灣養殖的蒲燒鰻魚，搭配酸甜的洛神漬蘿蔔片、紫蘇梅，更能解膩並口齒留香，餘味無窮。

台鐵「靚味便當」，明天至25日每天上午11時在「高雄車站東六門販賣店」販售，每天限量50份，期間限定500份，售價新台幣399元，還贈送限量的雙鐵吉祥物（近鐵阿倍野熊、台鐵鐵魯及漢娜將）帆布袋，便當食用完後，電車陶瓷造型便當盒還能收藏。（編輯：陳仁華）1110915

陳佳雯
新款特色鐵路便當 台灣鯛當主菜 龍膽石斑首入菜 台鐵推「鐵石新嚐」特色便當
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