清冠一號公費對象再調整？9/29專家會議討論

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清冠一號（圖）自15日起限縮公費對象範圍，中央流行疫情指揮中心預計新條件實施2週後，9月29日再與中醫相關團體開會討論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）清冠一號自今天起限縮公費對象範圍，中央流行疫情指揮中心預計新條件實施2週後，9月29日再與中醫相關團體開會討論，進一步根據實際情況分析，評估是否有滾動式調整的必要性。

衛生福利部宣布，自9月15日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清冠一號限縮公費對象，僅限確診後有重症風險因子高風險族群可使用，條件包含年齡65歲以上、65歲以下BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，原先宣布調整清冠一號條件，與口服抗病毒藥物重症高風險因子一致，包含年齡65歲以上，或未達65歲BMI超過30，或有慢性疾病風險，後續補充放寬，第1類是持續2天、體溫超過39度以上高燒不退者，第2類是咳嗽兼具喘症，第3類為有嚴重飲食困難者。

BA.5株為國內掀起新一波高峰，有醫師分析，感染BA.5比一般感冒痛苦。媒體提問，感染BA.5是否比BA.1、BA.2嚴重。羅一鈞說，依據國際資料分析，BA.5與BA.1、BA.2症狀差不多，與一般感冒相比，當然會較嚴重，尤其65歲以上有重症高風險因子者症狀較明顯，民眾要多加防範。

口服抗病毒藥物對可降低高風險族群重症發生率，據統計，昨天共開6046人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5024人份、默沙東「莫納皮拉韋」1022人份，今年以來累計開立約58萬8659人，包括共48萬4455人倍拉維及10萬4202人份莫納皮拉韋。

隨著國內疫情升溫，兒童病床量能受關注。羅一鈞說，國內累計310床兒童專責病床，其中126床空床數，空床率為40.6%，隨著秋季兒童呼吸道疾病增加，醫事司上次會議後決定調整台北區及高屏區開設3至5床兒童專責病床要求，統一改為開設5床，以利兼顧確診及非確診兒童醫療量能。（編輯：管中維）1110915