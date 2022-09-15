台南虱目魚產季到 價格漸回穩

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南美食名店阿堂鹹粥以虱目魚量少價揚為由調漲售價引起議論，台南市農業局統計今年轄內虱目魚養殖量較去年略為減少，發展漁電共生案場影響不大，魚價已隨進入盛產期回穩。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，虱目魚在台南已有近400年養殖歷史，主要分布於七股、安南、北門、學甲及將軍等沿海區域，對許多台南人來說，虱目魚不僅是漁民謀生、發展漁村經濟的產業，更已融入日常生活，虱目魚特色小吃更是聞名全國的美食。

台南市農業局漁業科長賴青建告訴中央社記者，依111年放養量申報統計結果，台南虱目魚養殖面積約3611公頃，放養量約9144萬尾，養殖面積、放養量仍為全國第一（佔約55%），與去年養殖面積4204公頃、放養量約9816萬尾相較略為減少，減少比例與全國平均值差不多。

賴青建表示，近年來隨著原物料上漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響、氣候變遷及漁民考慮市場需求等因素，全國各地虱目魚養殖面積及數量都有逐年減少情形，發展漁電共生對產業影響有限，而在產量略減情況下，近年虱目魚價格也較往年平穩。

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賴青建指出，發展漁電共生為養殖漁業重要選項，目前台南漁電共生案場大多在推動申設中，數量及面積還未能精確統計，而取得農業設施容許同意案場，經營養殖物種須達漁業統計年報近3年產量平均值7成，否則將依規定撤照，案場設置後仍將恢復漁業生產力，使養殖漁業與綠能共存雙贏。

賴青建指出，前一陣子因非虱目魚主要產期，價格確實高一些，近日進入傳統收成旺季，價格已回穩，農業局也將配合產期辦理虱目魚產業文化活動協助行銷。（編輯：謝雅竹）1110915