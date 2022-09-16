iPhone 14開賣 亞太電對排隊前3名加碼優惠折3萬

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（中央社記者潘智義台北16日電）亞太電信今天開賣iPhone 14系列新機，上午於台北三創門市舉辦首賣會，並針對前3名排隊果粉現場加碼，專案價優惠提高至每人折新台幣3萬元。

亞太電信今天發布新聞稿指出，董事長暨總經理陳鵬到場答謝果粉支持，除提供前20名排隊民眾申辦5G指定資費享購機專案2萬元折價優惠，並在現場宣布對前3名排隊果粉再加碼專案價優惠，提高至每人折3萬元，加計配件等贈品，每人現賺近3萬5000元。

另外，亞太電信前20名排隊果粉並可獲得MagSafe充電器、備份豆腐頭、無線行動電源三合一配件大禮包。

首位排隊頭香果粉顏先生是亞太電信10年老客戶，從15日深夜約11時至台北三創門市排隊，是首次從安卓系統跳槽到iPhone陣營。

顏先生興奮地從陳鵬手中接下新機，原專案價3萬1800元，亞太電信提供3萬元頭香驚喜加碼折扣，他只花1800元即帶走iPhone 14 Pro Max 512GB深紫色新機。

陳鵬表示，亞太電信在3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G世界級網速，搭配「單門號案」、「購機專案」等多元方案，滿足用戶需求。

瞄準近年消費者單辦門號搭配空機趨勢，亞太電信推出單門號案限時3天限量200名優惠，即日起至9月18日於數位門市新申辦、續約指定5G單門號案，並於9月25日前完成作業即享有iPhone 14空機9折優惠。申辦時若選擇於全家便利商店進行新申辦購卡、驗證再加送300元全家購物金。

亞太電信進一步指出，電信專案合約長達3至4年，且高階手機的專案價資費門檻較高；亞太電信除了提供購機專案，同時提供「單購空機+單辦門號」等多元選擇；此外，同時提供線上一鍵續約，巷口超商進行驗證、購卡服務，10分鐘完成開卡，自由、快速又便利。

亞太電信並推出「5G極速升等」購機方案，搭配指定方案iPhone 14新機0元就能帶回家，還有配件、加值服務及購物金等好禮多重送。（編輯：張良知）1110916