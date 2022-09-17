早安世界》中國企業在台高科技界挖角竊密 一年查獲40起不法行為
中國企業在台高科技界挖角竊密 一年查獲40起不法行為
法務部調查局16日表示，自去年起至少查獲40起中國企業迂迴來台惡意挖角、竊密等不法行為案件。經分析案例，中國企業改以第三地投資公司名義，刻意掩飾身分或資金來源，多以台灣IC設計人才為挖角目標，例如中國芯原微電子公司先透過香港芯原名義，以僑外資方式來台設立香港芯原台灣分公司，進而招募IC人才。中企不法行為不僅只是單純經濟競爭，而是危及台灣國家安全的議題，調查局表示將持續偵辦，建構國家安全網。（看完整報導）
莫德納次世代疫苗80.4萬劑到貨 65歲以上等3族群優先施打
莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑16日晚間抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，24日起配送各縣市政府，效期至明年3月29日。BA.1次世代疫苗第一階段施打對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。王必勝強調，這是全新且有效的疫苗，對原始株、Omicron的變異株包括BA.2、BA.5都有很好保護效果，第2批預計18日到貨，同樣約80萬劑。（看完整報導）
俄軍暴行再曝光 烏克蘭收復城鎮發現亂葬崗
烏克蘭16日表示，最近收復的東部城鎮伊久姆附近樹林中發現一處亂葬崗，約有450個墳塚，大部分遺體為平民。伊久姆4月曾遭俄軍猛烈砲擊，這座位在哈爾科夫和頓內茨克邊界附近的城鎮在5個月的占領期間成為俄軍的重要樞紐。烏克蘭軍隊10日奪回伊久姆和哈爾科夫州大片領土，在戰略上重創俄軍在烏東的軍事行動。（看完整報導）
習近平上合峰會倡新國際秩序 蒲亭提北京對俄烏戰爭「關切」
上海合作組織成員國元首理事會會議16日在烏茲別克撒馬罕舉行，中國國家主席習近平呼籲區域國家應「重塑國際秩序」。法新社報導，這場有中國、俄羅斯、伊朗及中亞國家領袖出席的上合峰會，被宣傳成對西方全球影響力的挑戰。俄羅斯總統蒲亭在會議期間與習近平見面，時說，會處理中方對俄烏戰事的關切與問題。有專家認為，莫斯科清楚中國提供支持的限度，西方技術、市場等對中國十分重要，習近平擔心引來西方制裁，不準備加大挺俄力道。（看完整報導）
熱錢出走股匯雙跌 新台幣收31.293元再創逾3年新低
台股16日終場指數下跌108點，收在14561.76點，週線連4黑。人民幣跳水貶破7元大關，也讓新台幣貶勢煞不住，爆量重貶1.63角，收在31.293元，再刷逾3年新低紀錄。交易員分析，新台幣貶破31元儼然成新常態，後續若人民幣持續破底，聯準會下週如果再次大幅升息，台幣兌美元匯率可能很快會跌破31.5元。對出口業者來說，台幣貶值是好消息。台灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，新台幣匯率應要貶到32元，才能拉近與日圓的距離，因日圓近來大幅貶值，使日本機械產品在國際市場上的性價比高於台灣產品。（看完整報導）
外役監條例修正案出爐 排除強盜等重大暴力犯
46歲男子林信吾因強盜案入獄，後來改在對受刑人管制較為寬鬆的外役監服刑，他在請假回家探親後逾期未歸，並於8月22日殺害台南警員凃明誠、曹瑞傑。案發後法務部啟動外役監條例及遴選辦法修正，9月15日已完成外役監條例修正草案送進行政院，提高遴選門檻，大幅增加列舉不得遴選情形，包括強盜等重大暴力犯罪、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法等特定犯罪均予以排除。另外增列違反返家探視規定等情節重大者移回一般監獄的規定。（看完整報導）
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何接住孩子的毒癮與孤獨
內政部警政署統計，全台2015年12歲到17歲少年涉毒人數達到1939人的最高峰，2017年至2018年人數減少一半以上，降為847人，警方分析為行政院新世代反毒策略奏效。專家表示，外界常誤解只有弱勢、高風險家庭的孩子較常接碰毒品，實際上只要親子溝通不良，孩子難以從家庭獲得情感支持，就很有可能為尋求同儕認同而使用毒品。少年涉毒被抓後去了哪裡？ 司法、社政體系有什麼方式能協助？ 中央社推出專題，帶讀者了解台灣少年用毒情形與防治的努力。（看完整報導）
歐盟推「電的迫降」緩解能源危機 成敗取決於會員國是否團結
歐洲近期面臨能源與通膨雙重危機，歐盟14日提出暫時性的干預市場方案，透過電價和用電雙向「緊急迫降」，從歐盟能源業取得1420億歐元來緩解危機。這套「電的迫降」方案從供、需兩方著手，由政府介入市場4個月，電價設定歐盟全境每百萬瓦/時（MWh）上限180歐元（目前歐洲各國市價約200歐元以上）。這套方案最大考驗是27個成員國能否共享好處、照顧電力進口依賴國，還得與時間賽跑。（看完整報導）
日本正露丸主成分含量偏離規格 2品牌回收2000萬顆
衛福部食藥署16日公布最新藥品回收警訊，「德佑」與「極東」正露丸因主成分含量偏離規格，將於10月12日前回收兩品牌共8批號、約2000萬顆。食藥署指出，這次是台灣收到日本原廠的通知，發現兩個品牌的正露丸主成分偏低而啟動回收。正露丸主要用於腸炎、下痢等症狀，是許多人拉肚子時使用的常備藥物，在日本是同一個製造廠，但分別由不同公司輸入台灣，因此包裝不同。（看完整報導）
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
美國17歲選手馬里寧14日在美國國際花式滑冰經典賽中，成功執行至今無人能在比賽中完成的4周半跳（4A），加上後內四周跳、後外點冰四周跳、勾手四周跳等組合，最終奪下金牌。馬里寧說，他是受到日本花滑名將羽生結弦的影響，3、4月正式開始研究4周半跳，「羽生結弦啟發了我，讓我在這裡做嘗試。」（看完整報導）
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