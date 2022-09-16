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比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史[影]

2022/9/16 15:00（9/16 15:27 更新）
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美國青少年選手馬里寧14日在花式滑冰比賽中完成4周半跳（4A），寫下歷史新頁。（美聯社）
美國青少年選手馬里寧14日在花式滑冰比賽中完成4周半跳（4A），寫下歷史新頁。（美聯社）
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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國青少年選手馬里寧（Ilia Malinin）14日在美國國際花式滑冰經典賽中完成4周半跳（4A），完美著冰，寫下歷史新頁。

在紐約州寧靜湖（Lake Placid）進行的美國國際花式滑冰經典賽（U.S. International Figure Skating Classic）中，17歲地主選手馬里寧在長曲選擇曲目是Labrinth的Euphoria。

他在比賽中成功執行了至今無人能在比賽中完成的4周半跳（4A），加上後內四周跳、後外點冰四周跳、勾手四周跳等組合，最終奪下金牌。

馬里寧表示，他是受到兩屆冬季奧運金牌得主、日本花滑名將羽生結弦的啟發。

羽生結弦曾在2022北京冬奧挑戰4周半跳。他在賽中那一跳雖然跌倒，仍獲判定為旋轉角度不足的4A，為國際滑冰總會（ISU）首次在國際大賽上判定的4A。

馬里寧說：「我感覺非常好。在練習時，我還蠻容易知道該怎麼掌握正確的時機，並讓那成為成功的試跳。」

「但在比賽中就是另一回事了，因為你會緊張，還會有壓力，那會阻礙你完成。所以我必須像是在家（練習時）一樣，感覺蠻好的。」

「我只是有個念頭，想現在試試看。我是在3、4月正式開始研究這項技術（4周半跳），嘗試改進以做得更好。真的是羽生結弦啟發了我，讓我在這裡做嘗試。」

馬里寧1月在美國花式滑冰錦標賽（U.S. Figure Skating Championships）獲得亞軍，他預計在10月21日參加國際滑冰總會花式滑冰大獎賽美國站（Skate America）的比賽，將是他首次參加大獎賽等級的賽事。

他將與北京冬奧銀牌得主鍵山優真同場競技，金牌得主陳巍（Nathan Chen）則將缺席比賽。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110916

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