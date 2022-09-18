更多編輯台推薦新聞：
南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度
國際

南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...
生活

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
室外拔河世錦賽 台灣再添1金1銅
首頁 / 生活

境外污染、臭氧濃度高 午後西半部空氣品質亮紅燈

2022/9/18 11:11（9/18 11:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
18日午後受光化作用，臭氧濃度易上升，西半部空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
18日午後受光化作用，臭氧濃度易上升，西半部空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北18日電）行政院環境保護署今天表示，西南風可能挾帶境外污染物移入影響台灣，午後受光化作用，臭氧濃度易上升，西半部空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。

環保署指出，上午10時空氣品質監測網資料顯示，宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；僅北部新北市富貴角、台北市陽明山及彰化縣線西空氣品質達橘色提醒等級，北部主要污染物為臭氧，彰化則是細懸浮微粒（PM2.5）。

依監測資料及中央氣象局的氣象資料顯示，過去24小時中國沿海城市臭氧濃度最高約100至110ppb，受境外污染移入影響且午後受光化作用，臭氧易上升，西半部空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。

環保署預估接下來宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；竹苗、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部、中部空氣品質為「紅色警示」等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署也指出，今、明2天環境風場西北風轉為西南風，西南風挾帶境外臭氧移入影響台灣，且午後受光化作用影響，臭氧易上升，空氣品質多為橘色提醒；19日晚起環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶境外污染移入影響北部，20日至23日環境風場為東北風，竹苗以北空氣品質區位於迎風面，擴散條件稍轉佳，中部以南空氣品質區位於下風處，污染物易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應戴口罩。（編輯：張芷瑄）1110918

（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
延伸閱讀
台東6.4地震與中央山脈斷層較有關 餘震漸緩但恐長達1個月台東6.4地震 鹿野納骨塔約800個骨灰罈摔落一地
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族