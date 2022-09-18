境外污染、臭氧濃度高 午後西半部空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北18日電）行政院環境保護署今天表示，西南風可能挾帶境外污染物移入影響台灣，午後受光化作用，臭氧濃度易上升，西半部空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。

環保署指出，上午10時空氣品質監測網資料顯示，宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；僅北部新北市富貴角、台北市陽明山及彰化縣線西空氣品質達橘色提醒等級，北部主要污染物為臭氧，彰化則是細懸浮微粒（PM2.5）。

依監測資料及中央氣象局的氣象資料顯示，過去24小時中國沿海城市臭氧濃度最高約100至110ppb，受境外污染移入影響且午後受光化作用，臭氧易上升，西半部空氣品質多為紅色警示至橘色提醒等級。

環保署預估接下來宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；竹苗、雲嘉南、高屏及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部、中部空氣品質為「紅色警示」等級。

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環保署也指出，今、明2天環境風場西北風轉為西南風，西南風挾帶境外臭氧移入影響台灣，且午後受光化作用影響，臭氧易上升，空氣品質多為橘色提醒；19日晚起環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶境外污染移入影響北部，20日至23日環境風場為東北風，竹苗以北空氣品質區位於迎風面，擴散條件稍轉佳，中部以南空氣品質區位於下風處，污染物易累積。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應戴口罩。（編輯：張芷瑄）1110918