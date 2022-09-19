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因應台東強震 花東7景點預警性封閉

2022/9/19 16:58
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（中央社記者余曉涵台北19日電）台東昨天發生規模6.8地震，交通部觀光局今天指出，轄下國家風景區管理處管理的三仙台遊憩區（八拱橋）等7個景點預警性封閉，民眾若非必要，不要前往。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，受地震災情影響，針對因道路受阻無法離開花蓮縣六十石山遊客，已主動協請當地村長及民宿業者妥善安置遊客及負責餐食等工作；受困花蓮赤科山遊客，觀光局配合花蓮縣玉里鎮前進指揮所協助安置滯留赤科山的遊客。

觀光局指出，受困遊客一切均平安，並經公路主管機關搶通聯外道路，逐步下山，後續觀光局將持續積極配合中央災害應變中心執行確保遊客安全作為。

觀光局表示，由於大、小餘震不斷，中央災害應變中心為確保民眾安全，通知「近期仍有地震發生機率，各地山區可能出現土石滑落，山區道路通阻受困，請民眾暫免山域活動，確保自身安全。」

觀光局東部海岸國家風景區管理處及花東縱谷國家風景區管理處基於維護民眾旅遊安全考量，針對所轄台東縣「三仙台遊憩區（八拱橋）、八仙洞靈岩洞周邊步道、綠島朝日溫泉往海濱天然池步道」及花蓮縣「大石鼻山登山步道、泰平山、鹿野高台起飛場及玉富自行車道」等經管遊憩景點辦理預警性封閉，希望民眾如非必要，請勿前往。

交通部觀光局長張錫聰表示，近期因地震頻繁，已責成所轄各國家風景區管理處全面提升轄管區域旅遊環境安全及宣導，另特別就山域景點、秘境及步道等旅遊景點加強派員巡檢，以保障遊客安全。

另外，觀光局提醒，請遊客於近期遵守中央災害應變中心通知，暫時避免山域旅遊活動，確保自身安全。（編輯：張雅淨）1110919

張錫聰
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