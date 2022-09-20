日月潭首批香氛引導師成軍 部落嗅覺文化扮推手

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日月潭首批「香氛引導師」20日正式成軍，由日月潭國家風景區管理處長簡慶發（右4）親自授證、頒發服務名牌。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年9月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）歷經3年養成，日月潭首批香氛引導師今天成軍，並發表日月潭Maqav手作香水2.0體驗活動，讓遊客沉浸香水世界，以布農族人運用Maqav（山雞椒）文化，調出自己的Maqav香水。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處執行部落香氛產業鏈計畫，以Maqav為香氣主角，發展森林體驗、手作香水等觀光體驗產業鏈，尤其公元2019年推出「手作香水」是最受歡迎的體驗活動，日管處為進一步提升服務品質，建立品牌機制，首批香氛引導師今天正式授證。

歷經3年養成，通過考核認證5名香氛引導師為方金玉瓶、田美玲、馬若涵、松念竹、松念瑜，今天由日管處長簡慶發親自授證、頒發服務名牌。

簡慶發接受媒體聯訪時表示，除日月潭香氛引導師團隊正式成軍，並發表Maqav手作香水2.0體驗活動，部落產業鏈再添里程碑。

簡慶發說，為建立品牌機制，邀知名調香師陳炫良率領專業團隊建構課程、研習手冊、考核標準等，遴選實際從事香氛產業部落居民5人進行2個月專業研習課程與考核認證，並與弘光科技大學化妝品應用系合作，帶領學員進入實驗室，學習法式調香配方精準要求。

簡慶發表示，Maqav為布農族語，即山雞椒、山胡椒，泰雅族人稱為馬告，日月潭Maqav手作香水2.0活動，以沉浸體驗敘述布農族文化，並將原3種配方更新為9種，引領參加者調配自己的香水，體驗活動由布農族人、香氛引導師田美玲擔任服務窗口，電話0939364445。

田美玲接受媒體聯訪時指出，在部落從事香氛產業多年，是部落的創新產業，以香氛為主角吸引遊客，進一步帶動部落觀光，團隊成員增加後，盼產業永續經營。

陳炫良說，由於配方增加，學員最大挑戰是比例調配，透過嚴謹流程把關，盼行銷布農、香氛文化。（編輯：戴光育）1110920