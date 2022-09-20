國產豬肉開發64項銀髮友善食品 攜12通路推優惠

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重陽節將至，農委會20日宣布，「2022花甲樂食．豬肉派對」購物活動開跑，活動平台連結12家通路，即日起到11月21日推出64項用國產優質豬肉開發的銀髮友善食品。中央社記者楊淑閔攝 111年9月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）九九重陽節將至，農委會今天宣布，「2022花甲樂食．豬肉派對」購物活動開跑，活動平台連結12家通路，即日起到11月21日推出64項用國產優質豬肉開發的銀髮友善食品，讓長者吃健康。

農委會畜牧處今天召開「2022花甲樂食．豬肉派對」購物活動開跑記者會，做出以上發布。財團法人食品工業發展研究所補充，優惠活動包含折扣、免運費等。

農委會說明，上述12個通路包含momo購物網、東森購物網、家樂福、萊爾富-蝦皮商城、Ossigo購物靈、中化銀髮好物嚴選、樂齡網、安永鮮物、新東陽官方網站、廣達香官方網站、樂食刻（漢典食品線上購物商城），以及聯夏食品官方旗艦店。

農委會主秘范美玲說，2025年台灣將進入超高齡社會，因此農委會從2016年起就跟食品工業發展研究所合作開發銀髮友善食品，兼具營養、美味，迄今已完成600項以上的產品，這次遴選其中64項使用國產優質豬肉開發的產品，跟前述12家通路合作推出優惠活動。

農委會畜牧處副處長江文全說明，「2022花甲樂食．豬肉派對」購物活動設置了銀髮友善食品Eatender專區的平台，進入後可點選上述12家通路，進入各商家網站選購，官網為：https://eatender.firdi.org.tw/twp。

食品工業發展研究所所長廖啟成說，當中有30項符合質地友善性的豬肉產品，適合長者食用，消費者可購買，於九九重陽節孝親致贈，年長者也可自行選購。

他說明，長者咀嚼力較弱，可分為4種。

食品工業發展研究所補充，首先是容易咀嚼者，即還能咀嚼的長者，適合吃類似幼童食品咬合程度的食物。其次是使用牙齦咀嚼者，可食用肉醬類食品。再者是用舌頭壓碎者，通常食品開發會將食材細化處理再塑形，產品樣態類似豆腐。最後是無法咀嚼者，則應食用類似粥、優格等食品。（編輯：陳政偉）1110920