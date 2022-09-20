APEC數位健康研討會 衛福部首場實體國際交流

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APEC數位健康照護與創新研討會將於21日至22日在台灣舉辦，中央健保署長李伯璋表示，希望與國際分享台灣數位健康照護經驗，強化未來與各經濟體在健康照護的合作契機。中央社記者陳婕翎攝 111年9月20日

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）APEC數位健康照護與創新研討會將於明天至22日在台灣舉辦，這是自COVID-19流行以來，衛福部首場自辦的實體國際研討會，以數位資訊驅動醫療照護的創新發展。

「亞太經濟合作會議」（簡稱APEC），是亞太地區最為重要的多邊官方經濟合作論壇之一，衛福部健保署向APEC申請計畫並獲得7.5萬美元資金補助辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」將於明天至22日登場，會議期間，設有多元數位健康應用攤位，提供現場體驗。

中央健保署長李伯璋今天晚間接受媒體會前聯訪表示，這場研討會一方面讓與會者瞭解各國發展數位健康照護的經驗與展望，再者也藉此將台灣的成功數位健康照護經驗與國際分享，強化未來與各經濟體在健康照護合作契機。

李伯璋說，相較於其他國家，台灣健保資料庫擁有全體國民醫療資料，相當完整，其他國家均無此完整資料，並在考量資安的前題下，有條件的釋出大數據應用於健康科技上。台灣的醫療產業也已引進科技應用等國際熱門議題，台灣運用健康資訊及智慧醫療系統的防疫經驗，可與國際分享。

研討會2天議程將討論四項主題，「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。

這項會議已吸引到近500位國內外人士報名實體或線上與會，包括加拿大、墨西哥、馬來西亞、秘魯、印尼等經濟體衛生部負責數位健康及遠距醫療的官員，將線上或實體參加會議。（編輯：陳清芳）1110920