單日新增破5萬例達最高峰？ 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）國內BA.5疫情將達最高峰，預估最快在今天突破單日新增個案5萬例大關，疫情走向受關注，中央流行疫情指揮中心下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增4萬4500例本土個案，比上週同期減少2295例，降幅約為4.9%，另外，確診死亡名單中移除8例，原因為誤植或將COVID-19從直接死因排除。

入境檢疫放寬為「0+7」研議中，密集討論的重點是執行內容及上路時程，實施規劃與國內疫情息息相關，尤其需要觀察這一波BA.5疫情何時才會到達最高峰，出現反轉後才有可能推行新的邊境制度，10月才會有更明確的開放內容，相關議題將是今天記者會關注焦點之一。

國內這一波Omicron BA.5變異株疫情還沒有到最高峰，疫情將持續上升，與原先預測相同，指揮中心預期今天或28日的單日新增個案數會達最高，最高峰將達5萬多例，但不會到6萬例。整體而言，疫情將持續，呼籲民眾遵守防疫規定，盡快接種疫苗。

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昨天COVID-19疫苗接種2萬2797人次，截至目前為止累計接種6138萬4128人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.4%、第2劑87.3%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.9%，第2次追加劑接種率10.3%，其中65歲以上接種率36%。

指揮中心統計，自2019年12月31日COVID-19疫情爆發2年多以來，國內累計確診本土個案達601萬820例；若從今年1月至9月19日統計，本土輕症、無症狀個案累計592萬5565例、占99.56%，中症累計1萬4842例、占0.25%，重症累計1萬1375例、占0.19%，其中死亡累計9750人。（編輯：張芷瑄）1110921