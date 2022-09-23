9月大男嬰確診引發猛爆性心肌炎才出院 罕見再度染疫

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）9個月大的男嬰於7月間才因確診引發猛爆性心肌炎，經緊急插管及葉克膜救治，才於住院7週後康復出院，台中榮總今天表示，沒想到男嬰近日再度確診COVID-19，情況很罕見。

台中榮總兒童心臟科主任詹聖霖接受媒體聯訪說明男嬰的狀況，男嬰於7月中旬出現煩燥不安、難以入睡情形，隔天又出現精神不好、食慾不佳及嘔吐等症狀，疑似急性腸胃炎，接著開始發燒、意識不清、呼吸困難及膚色蒼白，而被送到台中榮總急診。

詹聖霖指出，男嬰初步診斷為急性細支氣管炎，當晚病情急轉直下，發生休克，經診斷為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診引發猛爆性心肌炎，緊急插管和施以葉克膜及洗腎等急救措施，10天後成功移除葉克膜及停止洗腎等治療，並於住院7週後順利康復出院。

詹聖霖說，近日病童因出現咳嗽及流鼻水等症狀，經檢查再度確診且Ct值15。符合疾病管制署重複感染定義，在第一次感染超過一個月以上出現新的症狀且Ct值小於27。但重複感染的原因不明，可能跟男嬰剛大病初癒或個人的體質有關。

根據英國於今年6月的統計，詹聖霖表示，發生重複感染的情況，成人約0.73%，兒童比成人重複感染的機會少一些，約0.68%，小於5歲的孩童更少重複感染，約0.2%左右。

詹聖霖認為，目前已知重複感染的孩童重症及死亡率不會比初次感染高，且重複感染的孩童約7成左右有潛在疾病，以這名男嬰來講，確診造成猛爆性心肌炎後又重複感染，是非常罕見的情況。

醫療照顧方面，詹聖霖表示，由於小朋友必須隔離，因而在照顧上面臨幾個問題，包括醫護人員必須著裝隔離衣進去照顧小患者，父母親沒辦法進去探視，所以院方準備視訊，可以透過視訊跟小朋友加油打氣，希望能即早恢復健康。（編輯：郭諭儒）1110923