興大攜手童綜合醫院 大數據推動AI醫療

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中興大學大數據中心與童綜合醫院23日正式簽署學術及產學合作協議書，由興大校長薛富盛（中）擔任見證人。（中興大學提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）國立中興大學大數據中心與童綜合醫院，今天簽署學術及產學合作協議書，雙方未來將對於學術合作、開設培訓課程及AI醫療落地應用等方面，展開交流合作。

這項簽署儀式由興大理學院長暨大數據中心主任施因澤與童綜合醫院總院長童敏哲代表簽署，興大校長薛富盛擔任見證人。

薛富盛在會中表示，大數據、智慧醫療等技術是現今發展的趨勢，相信這次雙方合作，藉由童綜合醫院豐富的資料與實務經驗，加入校內團隊的研究能量，能為國內智慧醫療的發展寫下新的一頁。

施因澤說，大數據中心匯集全校相關大數據、人工智慧研究的老師們，非常期待中興大學與童綜合醫院聯手，初步可先以開設短期培訓課程著手，在密集課程訓練後，學員就能應用AI相關技術，並結合童綜合醫院的現有資料，做出相當具水準的模型預測分析與醫學應用。

施因澤說，預期對未來雙方繼續推動AI醫療研究計畫與AI醫療落地應用等，具有莫大的助益，也期待雙方的合作能持續深化，並落地生根，邁向下一個新里程碑。

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童敏哲指出，近幾年來，童綜合醫院致力於發展智慧醫療，希望透過數位科技的輔助，如結合網路、雲端運算、物聯網等科技，能讓醫師更精準、快速判讀數據，達到醫療自動化、行動化、智慧化的目的。

今天的簽約使用電子紙筆記本（eNote）簽署，興大表示，eNote提供了媲美紙張的閱讀介面與書寫感，應用於醫療或教育場域可取代大量的文書印刷用紙，同時藉由eNote系統客製化，可將醫療表格流程優化，減輕醫護人員工作負擔，也同時降低紙本保存所衍生的成本。（編輯：張芷瑄）1110923