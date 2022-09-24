台科大創業選拔 「七維思」資安學習平台勝出

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2022首屆「台科青創明日之星選拔」活動23日舉行頒獎典禮，由團隊「七維思」（Kiwis）勝出，成功抱回新台幣100萬元創業基金。（台科大提供）中央社記者陳至中傳真 111年9月24日

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣科技大學舉辦的「台科青創明日之星選拔」，由「七維思」在決選中勝出，團隊提供系列資安課程與實戰演練平台，透過雲端和遊戲化方式，解決業界培訓人才的難題。

台科大今天發出新聞稿表示，由校方和校友合辦的「台科青創明日之星選拔」，共有11組團隊入圍複選，最終由七維思（Kiwis）團隊勝出，抱回新台幣100萬元創業基金。

七維思創辦人、台科大資工所學生林子婷表示，團隊是提供一系列的資安課程與實戰演練的平台，成員之前有資安研究社的經驗，發現可透過雲端方式，解決目前業界培訓學員卻缺乏實戰練習平台的痛點。

特別的是，七維思以遊戲化方式，設計出一系列的劇本與情境，讓參與者身歷其境，加強事件處理經驗，從基礎到進階、從攻擊到防守，為市場上不同職務的資安需求，提供不同的學習路線圖。

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台科大傑出校友聯誼會會長、鈊象電子董事長李柯柱透過校方表示，希望透過選拔活動，鼓勵學子勇於創業。從初選、複選到決選，共有超過30名傑出校友、學長姐一路輔導，以「大手牽小手」的導師制度傳承經驗。

台科大校長顏家鈺表示，未來產業與社會的發展，已不能仰賴單一專長，跨領域學習才能培養出兼具社會責任與全球關懷的新一代專業人才。（編輯：張雅淨）1110924