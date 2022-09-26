早安世界》宜蘭超大豪雨43名遊客受困沙洲 靠怪手脫險
宜蘭超大豪雨清水地熱景點溪水暴漲 怪手救43人脫困
宜蘭縣大同鄉清水溪水位因超大豪雨暴漲，25日上午有43名遊客受困在清水地熱景點附近沙洲，消防單位出動兩部怪手接他們涉水脫困，無人受傷。中央氣象局表示，宜蘭25日降下今年首次超大豪雨，截至下午5時30分，位在蘇澳鎮與南澳鄉交界的西帽山累積雨量達501毫米，預估降雨會持續到26日清晨，白天會緩和許多，但大台北地區仍要留意局部短暫雨。另外，日本東南方海面25日有熱帶低壓生成，未來24小時有機會形成今年第17號颱風庫拉，預估對台灣無直接影響。（看完整報導）
義大利國會大選投票結束 出口民調：梅洛尼可望成為首位女總理
義大利關鍵的國會大選25日登場，在台灣時間26日清晨5時結束，出口民調顯示右派「義大利兄弟黨」可能躍居全國最大政黨，該黨所主導的右翼聯盟也似乎將贏得國會多數席次，黨魁梅洛尼可望成為義大利首位女性總理。梅洛尼領軍的中右翼聯盟由4黨組成，她曾在受訪時表示，她領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，若能當選將推動更多義台雙邊合作。（看完整報導）
蒲亭新法對逃兵與自願投降者祭重刑 澤倫斯基對俄軍招降
俄軍在烏克蘭攻勢受阻，死傷慘重，俄羅斯總統蒲亭日前宣布為烏克蘭戰事局部動員後，連續簽署兩項法案，一是對逃兵與自願投降者分別課以10年和15年的重刑，二是規定非俄羅斯人若加入俄國軍隊，可更容易取得公民身分。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基公開對俄軍招降，承諾他們將受到文明對待，不必為蒲亭發動的戰爭送命。蒲亭下達的局部動員令引發出走與抗議潮，有報導指出，一些不具軍事經驗或已過徵兵年齡的男性收到徵召文件，罕見引來俄羅斯官媒高層的批評，認為這麼做是在激怒民眾。（看完整報導）
北韓試射飛彈似向美航艦打擊群示威 日韓斥威脅國際社會
南韓軍方表示，北韓25日朝日本海試射一枚不明彈道飛彈。日本媒體報導，美國海軍的核動力航空母艦雷根號23日進到南韓海軍的釜山基地，預定參加在日本海附近舉行的美韓聯合軍演，北韓可能是為了對抗美韓的舉動才做出軍事性的挑釁行為。日本與南韓官方都譴責平壤此舉威脅國際社會的和平與安全。（看完整報導）
艾米尼之死掀歐洲大城示威潮 伊朗改革派政黨籲解除裝束規定
伊朗22歲庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾而被宗教警察逮捕，並在羈押期間死亡，連日引發各地大規模抗議，政府封鎖社群媒體遏止串連，並出動安全部隊鎮壓，造成數十人死亡。數百名旅外伊朗人24日齊聚法國巴黎等歐洲城市，譴責伊朗當局鎮壓暴行。經過連續8晚的抗議活動，伊朗主要的改革派政黨呼籲結束自1983年以來對女性實施的強制性伊斯蘭裝束規定。依照規定，所有女性無論信仰或國籍，在公共場合都必須用頭巾遮住頭髮，並穿著寬鬆的長袍與長褲。（看完整報導）
25日本土增3萬8785例 莊人祥：疫情是否脫離高原期觀察至29日
國內25日新增3萬8785例COVID-19本土個案，中重症223例、34人死亡。入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，未來一週疫情趨勢成解封關鍵，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，現在疫情仍在高原期，但有緩降現象，預估觀察至9月29日就可確定。另外，隨著邊境即將開放，防疫旅館面臨退場，交通部觀光局表示，防疫旅館房間數量目前降至約2.4萬間房，平均使用率仍有6成以上，因應防疫旅館改為一般旅館會有過渡期，指揮中心至少會提前兩週說明防疫旅宿政策的調整內容。（看完整報導）
堅決為安倍晉三辦國葬 日相岸田文雄著眼弔唁外交
日本政府27日為前首相安倍晉三舉辦國葬，目前各項民調都呈現反對多於贊成的結果。學者分析，首相岸田文雄政府之所以堅辦國葬，主要著眼於「弔唁外交」，希望利用這個場合跟各國領袖會面，透過建立個人關係展開領袖外交。至於面對反彈聲浪，因海外政要已都準備出席，若因受國內輿論批評就取消，可能會造成國際信用受損，「事到如今不可能不辦國葬形式的葬禮」。總統蔡英文指派出席的台灣日本關係協會會長蘇嘉全等成員，以及李登輝基金會董事長李安妮都將於26日搭機赴日，代表台灣出席這項國葬儀式。（看完整報導）
中情局博物館揭秘 一窺冷戰情蒐工具、蓋達首腦住處模型
美國中央情報局（CIA）有個博物館從未開放給公眾參觀，近日為了紀念中情局成立75週年，特別開放給少數媒體採訪。館內除了有可將情報藏在其中的「死老鼠」等冷戰時期情蒐工具，也有蓋達組織前首腦賓拉登遭擊斃時身旁的槍枝、伊拉克獨裁者海珊的皮夾克。美國今年7月30日發動空襲狙殺蓋達組織首腦薩瓦里，而目前館內最新的展出物，正是在攻擊發動之前被用來向總統拜登簡報的建築物模型。（看完整報導）
世界體操挑戰賽 唐嘉鴻獲地板銀牌、蕭佑然鞍馬摘銅
「亞洲貓王」唐嘉鴻這次參加FIG世界體操挑戰賽巴黎站賽事，儘管在擅長的單槓項目因還在熟悉器材，未能躋身決賽行列，但25日在地板決賽繳出14.200分的高分，拿下銀牌，僅次於愛爾蘭選手蒙哥馬利的14.250分。繼唐嘉鴻之後，蕭佑然在鞍馬決賽繳出14.350分成績，為台灣再添一面銅牌。吊環選手林冠儀在決賽獲得14.450分，以0.15分之差與銅牌擦身而過，名列第4。（看完整報導）
北京點頭 最快10月恢復開放4省1市赴澳門旅行團
疫情期間遊客人數大減，澳門經濟遭到重創，但澳門特區行政長官賀一誠24日公布，北京中央決定恢復廣東、浙江、江蘇、福建及上海市民眾赴澳旅行團及電子簽註，預料最快10月底、11月初生效。他並說，澳門防疫工作與北京中央策略一致，沒有「躺平」的條件。（看完整報導）
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