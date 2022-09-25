宜蘭累積雨量破500毫米 估雨勢至26日清晨 大台北留意局部雨

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局表示，今天在宜蘭的超大豪雨特報是今年首次，截至下午5時30分，宜蘭西帽山累積雨量達501毫米；預估降雨會到明天清晨，白天就會緩和許多，大台北仍要留意局部短暫雨。

中央氣象局今天提醒宜蘭山區有超大豪雨發生。氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，這也是今年首次達超大豪雨等級降雨。

根據氣象局網站，今天截至下午5時30分，累積雨量以宜蘭縣南澳鄉西帽山501毫米最多，宜蘭縣冬山鄉381.5毫米、宜蘭縣大同鄉321.5毫米居次；累積雨量前20名中，有17名都在宜蘭，另外包含新北市等地。

曾昭誠解釋，造成宜蘭超大豪雨的主要因素是東北風加上地形影響，東北風與台灣東方高壓南側的東風輻合，造成迎風面的雨勢旺盛；預估晚間降雨會開始減緩，但降雨仍持續到明天清晨，大台北地區還是要留意有局部短暫陣雨。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

曾昭誠指出，預估明天水氣會減少滿多，上半天在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠提到，未來一週天氣偏穩定，27至29日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區亦有局部短暫雷陣雨；其中27日基隆北海岸會有零星短暫陣雨。

曾昭誠說，目前觀察9月30日至10月2日在南海一帶可能有熱帶系統發展，但發展的強度、影響範圍仍有不確定性，現有資料預估東南部及恆春半島有短暫陣雨，東部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠說，明天東北風減弱，北部高溫可回升到攝氏30至32度，中南部仍維持31至33度；低溫部分，各地約24至26度。（編輯：張雅淨）1110925

氣象局表示，25日下午在日本東南方海面有熱帶低壓（左）生成，未來24小時有機會形成今年第17號颱風庫拉。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）