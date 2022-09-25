北京點頭 最快10月恢復4省1市赴澳門旅行團

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（中央社台北25日電）澳門經濟受疫情重創，澳門特首賀一誠昨天公布，北京中央決定恢復4省1市赴澳旅行團及電子簽註，預料最快10月底、11月初落實，強調澳門防疫工作與北京中央策略一致，沒有「躺平」的條件。

澳門日報今天報導，賀一誠昨天與相關澳門官員舉行記者會，作出上述表示。

賀一誠表示，23日與中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正舉行視訊會議，中聯辦主任鄭新聰，廣東省長王偉中、副省長張新也參與。他向北京中央匯報了澳門當前經濟形勢、困難及有關工作情況，指澳門經濟在疫情下大受影響，正面對很大困難。

賀一誠表示，會議後北京中央決定恢復赴澳門旅行團及電子簽註，預料最快10月底、11月初落實，赴澳門旅行團將先恢復廣東省、浙江省、江蘇省、福建省及上海市，同時設有清晰的疫情熔斷及恢復機制。

賀一誠表示，這4省1市具有一定客量及消費力，整體疫情防控較好，期望措施能讓旅客量較現時翻倍。現時每日訪澳旅客有2萬多人次，希望能增至每日4萬多人次，讓澳門較平穩復甦。

目前澳門居民到中國大陸需持48小時內核酸檢測陰性證明，入境後毋須隔離，但香港居民到澳門或中國大陸，要持24小時內核酸檢測陰性證明，入境後進行「7+3」檢疫，即7天集中隔離及3天自我健康管理。

對於香港將於26日起實施機場入境「0+3」的安排，賀一誠表示，每個地區按照自身需求決定，不作評論，澳門維持現行由香港入境的「7+3」檢疫安排，否則會影響澳門赴中國大陸的措施，也影響中國大陸恢復赴澳旅行團，澳門現時沒有條件作任何改變。

有記者追問世界各地逐步放寬，澳門仍持續要隔離如何保持競爭優勢？賀一誠再次強調澳門不能「躺平」，也沒有條件「躺平」，因為澳門與中國大陸聯繫緊密。

被問及在會議上有否探討防疫及放寬出入境措施，賀一誠稱，會議未有商討放寬防疫措施，澳門的防疫工作與北京中央策略一致，暫時看不到北京修改，但會視乎未來會否放寬。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110925