鎖定台灣赴日市場 旅遊業者回歸搶客

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（中央社記者余曉涵台北27日電）鎖定台灣旅客赴日本旅遊市場，日本旅遊電商平台完美行 （WAmazing）宣布即日起重啟，並針對各項服務進行改版與升級，像是提供旅遊保險、免費網路SIM卡等。

日本宣布10月將開放自由行，台灣最快在10月中旬將開放邊境，各旅遊業者也逐步重啟規劃，因應秋冬旅遊旺季，日本旅遊電商平台完美行 （WAmazing）發布新聞稿宣布，即日起正式重新啟動並針對各項服務進行改版與升級。

完美行表示，為了搶攻台灣、香港市場，這次提供全新中文命名，並將販售外國人赴日旅遊保險。除此之外，也開放會員申請免費網路SIM卡（15天500MB，使用docomo線路），可於日本國內共22個機場專用機台領取。

完美行說，也跟日本當地超過100個溫泉區合作，提供訂房、接駁等，並販售日本當地的交通票券、滑雪行程等，要在第一時間搶攻台灣旅客赴日旅遊市場。

台灣旅遊業者也鎖定日本開放的旅遊市場，易遊網表示，22日宣布邊境最快10月中旬解禁後，當天單日機票與訂房銷量就有超過3倍成長，其中又以東京佔最多。

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易遊網表示，日本航空票價大約有2成左右漲幅，以東京為例，廉航最低含稅票價就要近新台幣萬元，傳航票價則大約座落1萬7到2萬2，甚至熱門檔期更飆破3萬，接下來航空公司預計於10月3日起還會有一波票價調漲，漲幅約5%。

易遊網指出，推出東京自由行包機商品，將於10月16日首發啟程，包含來回機票與飯店住宿，每人含稅2萬4900元，未來預計將推出日本11個航點團體行程和自由行，包含東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、名古屋、茨城、小松、熊本、花卷等。（編輯：方沛清）1110927