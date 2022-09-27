早安世界》BA.5變異株已占本土確診逾8成 首次出現兒童腦炎個案
BA.5變異株已占本土確診逾8成 首次出現兒童腦炎個案
國內26日新增2萬8513例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，較上週一多出1%，死亡個案包括1名7個月大女嬰，發病4天因肺炎惡化不治。另外，在重症個案中首度出現BA.5兒童腦炎病例，為1名2歲男童，無慢性病史，未接種過疫苗。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，對這波BA.5變異株造成的國內疫情仍不可掉以輕心，他呼籲家長儘速帶符合資格的未成年人接種，避免出現嚴重併發症。（看完整報導）
梅洛尼中右派聯盟贏得選舉 義大利料將持續抗中挺台
義大利國會選舉25日投票結束，初步投票結果顯示，由義大利兄弟黨主導的中間偏右聯盟贏得約43%的選票，明顯可望取得國會多數，黨魁梅洛尼料將獲得總統授權籌組自二戰期間法西斯獨裁者墨索里尼垮台以來，義大利最右傾的政府。義大利近年對外政策在兩極端擺盪，從質疑歐美、親近中俄，180度轉向回到北大西洋公約組織（NATO）體系，並對中國與俄國態度日趨強硬。學者分析，義大利兄弟黨領導的政府可能為義台雙邊關係帶來正面推力。（看完整報導）
烏克蘭親俄4地區入俄假公投 步槍配行動票箱逼人投票
由俄羅斯掌控的烏克蘭4大地區，包括盧甘斯克州、頓內茨克州、赫松州和札波羅熱州26日連續第4天進行所謂的公民投票，莫斯科當局希望以此作為併吞這些俄軍占領區的依據。部分烏克蘭人指出，攜帶移動投票箱的人這幾天在持槍者陪同下，到各公寓大樓挨家挨戶敲門，逼迫烏克蘭居民當場投下贊成票。做為俄國鄰邦的蘇聯加盟共和國之一哈薩克已率先表明，不會承認這些假公投的結果。（看完整報導）
俄羅斯校園槍擊案13死21傷 槍手穿納粹標誌T恤自戕
俄羅斯26日發生1起槍擊案，1名槍手在俄羅斯中部伊熱夫斯克市的學校殺害至少13人，包括7名孩童，這名槍手穿著有納粹標誌的T恤，在犯案後自殺，槍手動機不明。俄國近年發生多起校園槍擊案。2021年5月，1名青少年槍手曾在喀山市殺害7名孩童及2名成人。（看完整報導）
8月三大產業測驗點齊跌 製造業下探逾2年新低
智庫台灣經濟研究院26日公布8月營業氣候測驗點，受到全球景氣下行、國際局勢混沌等影響，3大產業測驗點齊跌，製造業更呈現連續8個月下滑態勢，為2020年6月以來新低紀錄。台經院分析，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，但全球通膨壓力抑制民眾消費力道，廠商面臨庫存去化的挑戰，因此製造業廠商對未來半年景氣看法多呈持平甚至轉差。（看完整報導）
強勢美元釀新一波金融風暴？專家看2因素不擔心
美國聯準會（Fed）不斷升息、美元也強勁走升，加劇金融市場動盪。外界憂心美國匯率、利率雙升，恐讓新一波金融風暴成形，不過台經院景氣預測中心主任孫明德認為，1997年與2008年金融風暴的主因在於東南亞經濟疲弱及衍生性金融商品氾濫，但目前並沒有這樣的趨勢。於此同時，新台幣26日一度貶破31.9元，32元整數大關近在眼前，收盤重貶1.53角、收在31.818元，創下逾5年半新低紀錄。（看完整報導）
中國防疫造假 石家莊市實驗室隱匿核酸檢測結果
中國石家莊市裕華區近期連續發生疫情且源頭不明，當局找來相關專業專家，檢查全市核酸檢測機構。經逐一篩檢發現，石家莊和合醫學檢驗實驗室9月14日並未上報，裕華區陽光361社區的核酸檢測有個20：1的混管陽性樣本，導致管控不及，造成9月21日出現社區傳播，實驗室涉嫌違法犯罪，石家莊警方立案偵辦。中國執行全員檢測而遭披露結果不實的爭議屢有所聞，石家莊市的案例則是最新一起。（看完整報導）
國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
癌症連續40年蟬聯台灣10大死因之首，且民眾罹癌率逐年攀升，傳統的手術治療僅能治療罹患局部腫瘤的病人，化學療法與放射線療法則有許多不良副作用，癌細胞因持續基因突變產生抗藥性，並改變腫瘤微環境逃脫免疫系統監控，讓標靶治療的效果打折。國家衛生研究院近日研發癌症免疫治療潛力新藥，搭配現有藥物，可促進巨噬細胞吞噬腫瘤，增加癌症治療的效果。這個新藥與單株抗體標靶藥物或免疫檢查點抗體藥物合併使用，最快1至2年內進行臨床試驗。（看完整報導）
國台交首訪立陶宛演出創紀錄 音樂會黃藍燈光關懷烏克蘭難民
國立台灣交響樂團首訪立陶宛，並於當地時間25日以20人編制弦樂團在立陶宛國家愛樂協會音樂廳演出，成為首訪立陶宛演出的台灣樂團，締造國際巡演新紀錄。國台交在開場時加演立陶宛作曲家約奧扎斯．瑙雅利斯的作品「夢想」（Svajone），表達雙方友好之情，也透過動人旋律傳達來自台灣對於和平的祈福，並期盼以此作品安慰因俄烏戰爭移往立陶宛的大量烏克蘭難民。（看完整報導）
世界棒球經典賽教練團年輕豪華 林岳平盼呈現國家隊精神
第5屆世界棒球經典賽（WBC）將於2023年3月8日至21日舉行，其中台灣隊所屬的A組預賽將在台中洲際棒球場開打。WBC台灣隊總教練先前已確定由獅隊總教練林岳平出任，26日再公布8名教練團成員，包括中信兄弟隊副領隊彭政閔任打擊教練及兄弟二軍投手教練王建民任牛棚教練。此批教練團成員豪華而且年輕，林岳平期許大家可以拿出過往的經驗，呈現出國家隊團隊的精神。（看完整報導）
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