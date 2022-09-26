國台交首訪立陶宛演出 締造台灣國際巡演新紀錄

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）國立台灣交響樂團首訪立陶宛，當地時間9月25日以20人編制弦樂團在立陶宛國家愛樂協會音樂廳演出，國台交也成為首訪立陶宛演出的台灣樂團，締造國際巡演新紀錄。

國台交今天發布新聞稿表示，音樂會演出前，國台交在開場時加演立陶宛作曲家約奧扎斯．瑙雅利斯（Juozas Naujalis）作品「夢想」（Svajone），表達雙方友好之情，也透過動人旋律傳達來自台灣對於和平的祈福，也以這首關於民族重獲自由生活夢想的作品，安慰因俄烏戰爭移往立陶宛的大量烏克蘭難民。

接著由台灣旅美小提琴家陳慕融領奏，演出莫札特「D大調嬉遊曲」及舒伯特「A大調小提琴與弦樂迴旋曲」。

下半場由陳慕融主奏，演出皮亞佐拉「布宜諾斯艾利斯的四季」，接著國台交弦樂團無指揮方式演出陳士惠「釀雪爭春」以及陳樹熙編曲「歌會」；安可曲獻上立陶宛民謠，最後以張菁珊「音樂百年」台灣民謠組曲畫下音樂會圓滿句點。

國台交這次與立陶宛國家愛樂協會Lithuanian National Philharmonic Society（LNPS）合作，協會位於首都維爾紐斯（Vilnius），音樂廳內部採拱形屋頂設計，聲響效果極佳，觀眾席約738席。

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國台交團長劉玄詠表示，這次他拜會了立陶宛國家愛樂協會，談到立陶宛愛樂交響樂團以及立陶宛愛樂合唱團訪台可能性，雙方都表示只要有機會，未來國台交大型表演若需要合唱團也可以邀請合唱團合作。

國台交2022歐巡最後一站將前往立陶宛第二大城考納斯（Kaunas），在立陶宛考納斯市立愛樂樂團音樂廳演出，期待讓國際友人聽見台灣，用音樂展開國際文化交流。（編輯：陳仁華）1110926