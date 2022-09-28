更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗批中國破壞國際秩序 矢言繼續深化對台關係
首頁 / 生活

退休教授轉任私校領雙薪惹議 潘文忠：人數已減

2022/9/28 16:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）高教工會、全國教師工會總聯合會今天到教育部陳情，呼籲正視私校「雙薪」和「門神」的現象，影響年輕教師權益。教育部長潘文忠表示，近年祭出多項配套，退休軍公教再任私校人數已有減少。

今天是教師節，高教工會、全教總今天上午號召數十名工會代表到教育部、立法院前舉辦聯合行動，呼籲修法改善公立學校教師退休後再任職私校領雙薪（月退休金加上私校薪資），以及政府官員卸下職務後，轉到私校擔任「門神」的現象。

教育部長潘文忠下午主持部務會報前接受媒體聯訪指出，退休軍公教轉任私校，原規定在一定條件下須停發月退休金，但司法院大法官釋字第783號解釋，認為這樣的規範與憲法牴觸。

潘文忠表示，相關規定依大法官解釋調整後，教育部也祭出配套措施，包括計算私校獎補助款的專任教師數時，不能列計退休再任教師；學校也不能使用獎補助款支付這類人員的薪資，而須使用學校其他經費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，退休再任教師的退撫儲金撥繳，也不能用到公家資源，必須由私校或個人給付。潘文忠說，在種種措施下，軍公教退休人員再任職私校的人數已有減少，從107學年度的1300多人，最新統計已降到900多人。

至於政府官員卸下職務後，轉到私校擔任「門神」。潘文忠表示，教育部各項審核計畫都是由相關專家組成，並設有迴避和內控機制，秉持客觀評定，避免計畫審核和資源分配的負面影響。教育團體的建議，會再跨部會討論。（編輯：陳清芳）1110928

潘文忠
學校午餐吃石斑魚 潘文忠：各校已做好準備 師鐸獎表揚 蔡總統感謝教師防疫有功邁正常生活
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族