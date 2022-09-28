退休教授轉任私校領雙薪惹議 潘文忠：人數已減

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（中央社記者陳至中台北28日電）高教工會、全國教師工會總聯合會今天到教育部陳情，呼籲正視私校「雙薪」和「門神」的現象，影響年輕教師權益。教育部長潘文忠表示，近年祭出多項配套，退休軍公教再任私校人數已有減少。

今天是教師節，高教工會、全教總今天上午號召數十名工會代表到教育部、立法院前舉辦聯合行動，呼籲修法改善公立學校教師退休後再任職私校領雙薪（月退休金加上私校薪資），以及政府官員卸下職務後，轉到私校擔任「門神」的現象。

教育部長潘文忠下午主持部務會報前接受媒體聯訪指出，退休軍公教轉任私校，原規定在一定條件下須停發月退休金，但司法院大法官釋字第783號解釋，認為這樣的規範與憲法牴觸。

潘文忠表示，相關規定依大法官解釋調整後，教育部也祭出配套措施，包括計算私校獎補助款的專任教師數時，不能列計退休再任教師；學校也不能使用獎補助款支付這類人員的薪資，而須使用學校其他經費。

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另外，退休再任教師的退撫儲金撥繳，也不能用到公家資源，必須由私校或個人給付。潘文忠說，在種種措施下，軍公教退休人員再任職私校的人數已有減少，從107學年度的1300多人，最新統計已降到900多人。

至於政府官員卸下職務後，轉到私校擔任「門神」。潘文忠表示，教育部各項審核計畫都是由相關專家組成，並設有迴避和內控機制，秉持客觀評定，避免計畫審核和資源分配的負面影響。教育團體的建議，會再跨部會討論。（編輯：陳清芳）1110928