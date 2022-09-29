網購包裝目標119年重量減半 環保署訂指引2.0

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（中央社記者張雄風台北29日電）行政院環境保護署預告網購包裝限制草案，另擬網購包裝減量指引2.0，預計年底送業者參用，目標希望民國119年平均包裝（材）減重率能降到基準年（108年）的50%。

環保署預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，預計於112年7月1日實施。規定網路零售業包裝材料規範，且大型網際網路零售業須達成包材減重或循環包材使用。

環保署指出，規劃另訂稽查執行原則，優先針對統倉網購包裝查核，並明定一定件數商品計算包裝重量比值，減量成果會依會計師簽證認定。

環保署官員告訴中央社記者，部分業者反映有些特殊商品很輕或不耐碰撞，需有一定包材重量；希望使用量較大的尺寸，能透過統一制定參考公規，以降低包材成本；循環服務也需要業者介面整合，期盼相關機關資源投入協助。

環保署在108年時已提出網購包裝減量指引，環保署說，為納入前述意見，已洽商業司合作，會有輔導資源投入，協助業者整合連結並提供參考公規包裝；後續也會有網購包裝減量指引2.0，應該會在年底前送業者參用，辦理說明會溝通說明。

環保署表示，限用公告有強制性，另訂指引2.0有更多的做法及方向，兩者不同。

根據目前所擬指引2.0內容，整體減量目標，希望119年平均包裝（材）減重率能降到108年的50%（108年平均每件0.322公斤）。

另外，指引中訂定源頭減量、循環使用及提升再利用的方法。如包裝體積空隙率需小於50%；循環包裝使用次數在5次以上；避免使用黏著劑、或採用水溶性黏著劑，且同包裹的所有包材為同一材質等。（編輯：管中維）1110929