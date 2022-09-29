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丸亀製麺將用非籠飼雞蛋 社團籲台企業跟進

2022/9/29 12:23（9/29 12:31 更新）
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台灣動物社會研究會29日指出，全球最大日本烏龍麵連鎖店所屬集團日前發布聲明，承諾旗下所有海外門市將於2030年前全面改用非籠飼雞蛋，呼籲台灣餐飲企業能積極跟進。圖為非籠飼牧場。（台灣動物社會研究會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年9月29日
台灣動物社會研究會29日指出，全球最大日本烏龍麵連鎖店所屬集團日前發布聲明，承諾旗下所有海外門市將於2030年前全面改用非籠飼雞蛋，呼籲台灣餐飲企業能積極跟進。圖為非籠飼牧場。（台灣動物社會研究會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年9月29日
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）台灣動物社會研究會今天表示，全球最大日本烏龍麵連鎖店所屬集團日前發布聲明，承諾旗下所有海外門市將於2030年前全面改用非籠飼雞蛋，呼籲台灣餐飲企業能積極跟進。

台灣動物社會研究會發布新聞稿指出，全球最大日本烏龍麵連鎖店丸亀製麺將加入重視經濟動物福利、善待母雞的行列，其所屬集團東利多控股於9日正式對外發布「非籠飼雞蛋採購政策與期程」，承諾旗下所有海外門市包括台灣，將在2030年以前全面改用善待母雞的「非籠飼」雞蛋，包括帶殼蛋及加工蛋品原料。

長年致力改善經濟動物福利的台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，由超過80個來自全球各國動物保護組織所組成的「讓雞展翅國際聯盟」，在今年中開始與東利多控股公司連繫，希望餐飲企業能對「改善動物處境、創造更永續的未來」採取積極行動，經歷往返溝通，終於在9月獲得東利多控股公司正面回應。

根據集團聲明表示，美國及英國品牌門市已全面使用非籠飼雞蛋，日本門市則將逐步轉型，動社表示，除了丸亀製麺，東利多集團投資的夏威夷拌飯品牌Pokeworks，更進一步承諾在2023年底前，全球門市將全面改用非籠飼雞蛋。

陳玉敏指出，常見的格子籠飼養系統將2隻至4隻母雞，一輩子囚禁在約莫A4紙張大小的窄小籠子裡，母雞吃喝拉撒都在籠內，無法展現自然行為與天性，被剝奪渴望安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼、探索扒抓的本能。

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陳玉敏說，「籠飼雞蛋」不只殘害動物，更潛藏食品安全、環境衛生、疫病傳播等風險，全球已有2000多家跨國企業，例如家樂福、IKEA、大潤發、肯德基、必勝客、漢堡王、SUBWAY、雀巢、聯合利華、萬豪酒店、希爾頓酒店等，為保障消費者與動物健康，陸續提出使用非籠飼雞蛋政策。

動社呼籲，希望台灣餐飲企業能積極跟進，也邀請消費者支持丸亀製麺及Pokeworks，回應其善待動物與消費者健康的採購政策。（編輯：管中維）1110929

陳玉敏
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